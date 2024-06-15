أسعار الفاكهة الصيفية مع بدء إجازة عيد الأضحى المبارك

شهدت أسعار الفاكهة الصيفية، ثباتًا في أسعارها بسوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق يوم عرفة، وذلك بالتزامن مع بدء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أسعارالفاكهة وفق لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني بسوق العبور:

أسعار الفاكهة 15-6-2024

سعر المانجو الزبدية والبلدي من 20 لـ 30 جنيه.

سعر المانجو السكري من 20 لـ 40 جنيه.

سعر المانجو الصديقة والجولك من 18 إلى 28 جنيها.

أسعار العنب

سعر العنب البناتي الأصفر والأحمر من 17 لـ 27 جنيه.

سعر العنب الأسود والكرمسن من 20 لـ 30 جنيه.

أسعار البطيخ

سعر البطيخ (8:10 كيلو) من 64 لـ 80جنيها.

سعر البطيخ (6:8 كيلو) من 42 لـ 56 جنيه.

سعر البطيخ (4:6 كيلو) من 24 لـ 36 جنيها.

أسعار التفاح والبرتقال

سعر كيلو التفاح المصري من 18 إلى 38 جنيها.

سعر التفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 60 لـ 100 جنيه.

سعر البرتقال الصيفي بين 4 لـ 6.5 جنيه.

سعر اليوسفي من 6 لـ 11 جنيهات للكيلو.

أسعار المشمش

سعر مشمش عمار من 20 لـ 40 جنيه.

سعر مشمش فيومي من 10 لـ 20 جنيه.

سعر المشمش الصحراوي من 20 لـ 45 جنيه.

سعر مشمش سويسي من 10 لـ 20 جنيه.

أسعار البرقوق

سعر برقوق هوليو من 25 إلى 45 جنيه.

سعر برقوق سكري من 15 لـ 35 جنيه.

سعر البرقوق الياباني من 15 إلى 35 جنيه.

سعر البرقوق الانجليزي من 15 إلى 35 جنيه.

سعر برقوق سنتا روزا من 25 إلى 55 جنيه.

أسعار الفاكهة الصيفية

سعر الخوخ البلدي العريشي من 10 لـ 40 جنيها.

سعر الكانتلوب من 11 لـ 15 جنيها.

سعر الشمام من 10 إلى 14 جنيه.

سعر بلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها.

سعر البلح السيوي من 35 إلى 65 جنيها.