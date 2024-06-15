يوم عرفة.. تعرف على سعر الخضار صباح اليوم

مع صباح يوم عرفة وبدء إجازة عيد الأضحى المبارك ننشر أسعار الخضار اليوم السبت الموافق 15 يونيو، وذلك وفق لأخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني.

أسعار الخضروات اليوم 15-6-2024