يوم عرفة.. تعرف على سعر الخضار صباح اليوم
مع صباح يوم عرفة وبدء إجازة عيد الأضحى المبارك ننشر أسعار الخضار اليوم السبت الموافق 15 يونيو، وذلك وفق لأخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني.
أسعار الخضروات اليوم 15-6-2024
- تراوح سعر كيلو الطماطم من 2.5 إلى 6.5 جنيه.
- تراوح سعر البطاطس من 9 لـ 16 جنيه.
- تراوح سعر البصل من 4.5 إلى 8.5 جنيه.
- جاء سعر الجزر ما بين 2.5 لـ 4 جنيه.
- ترواح سعر الخيار البلدي ما بين 5 إلي 8 جنيه، الخيار الصوب ما بين 5 إلي 8 جنيه.
- تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي والصوب من 8 لـ 10 جنيه.
- سجل الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 4 إلى 12 جنيه.
- تراوح سعر الفلفل الحار الصوب من 7 لـ 11 جنيه.
- تراوح سعر الفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) من 10 لـ 20 جنيه.
- تراوح سعر الثوم من 35 لـ 55 جنيه.
- سجل سعر البامية ما بين 15 إلى 30 جنيه.
- وصل سعر كيلو الملوخية ما بين 5 لـ 12 جنيه.
- جاء سعر الكوسة من 10 لـ 13 جنيهات للكيلو.
- تراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 9 لـ 15 جنيه للكيلو.
- جاء سعر القلقاس من 20 إلى 24 جنيه للكيلو.
- وصلت أسعار ورق العنب البناتي والبلدي من 20 إلى 35جنيه.
- سجل سعر الباذنجان البلدي ما بين 8 إلى 11 جنيه للكيلو، والباذنجان الرومي من 4 إلى 12 جنيه، والباذنجان الأبيض من 7 لـ 10 جنيه.