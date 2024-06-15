أعمال يوم عرفة لحجاج بيت الله الحرام

يوم عرفة أفضل الأيام بالعام فهو يوم مبارك يحبه الله ورسوله، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة وبداية مناسك الحج ويعتبر الوقوف بعرفات الركن الأعظم في فريضة الحج.

ونستعرض أهم اعمال حجاج بيت الله الحرام في مثل هذا اليوم العظيم حتى يطلع غير الحاج عليها ويشاركه معنويًا تلك الاعمال المباركة العظيمة.

وأوضح الأزهر عبر بوابته الإلكترونية أعمال يوم عرفه للحاج والمستحب والمكروه في هذا اليوم العظيم، والتي جاءت كالتالي:

إذا صلى الحاج الفجر.. وطلعت عليه الشمس فعليه الانطلاق إلى عرفة وهو يُلبى و يُكبر ويُرفع صوته بذلك.

من السنة أن يُنزل الحاج فى نَمِرَة إلى الزوال إن أمكن.

الاستماع للخطبة وبعدها يُصلى الظهر والعصر جمع تقديم بركعتين لا يُجهر فيهما بقراءة القرآن وتكون بأذان وإقامتين، ولا يُصلى بينهما ولا قبلهما شيئاَ من النوافل.

الدخول لعرفة وعلى الحاج أن يتأكد أنه داخل حدودها لأن وادى عَرْنة ليس من عرفة.

عرفة كلها موقف.. وإن تيسر للحاج أن يقف عند الصخرات أسفل الجبل (الذى يسمى جبل الرحمة ويجعله بينه وبين القبلة فهو أفضل).

أثناء الدعاء يستقبل الحاج القبلة رافعاً يديه ليدعو بخشوع وحضور قلب حتى الغروب و لا يخرج الحاج من عرفة إلا بعد غروب الشمس.

بعد الغروب ينطلق الحاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة حيث يُصلى المغرب والعشاء جمعاً وقصراً فإن كان الحاج يخشى أن لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل بسبب الزحام أو غيره، فإنه يجب عليه أن يصلى ولو فى الطريق، والمهم فى ذلك أن يُصلى الصلاة قبل أن يخرج عليه وقتها.

ينام الحاج حتى الفجر.. أما الضعفاء والنساء فيجوز لهم الذهاب إلى منى بعد منتصف الليل والأحوط بعد غيبوبة القمر.

وجوب المبيت في مزدلفة

وجوب المبيت فى مزدلفة لقوله صلى الله عليه و سلم "خذوا عنى مناسككم" ولقوله تعالى "فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام "، فهذا الأمر القرآنى الصريح يدل على أنه لابد من ذكر الله عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات . ومزدلفة كلها موقف، تدخل فى مسمى المشعر الحرام، أما المعذور فله أن يذكر الله ليلاً.

ليس من السنة صعود جبل عرفات