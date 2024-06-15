ناجلسمان: الفوز على اسكتلندا سيتطلب تكراره أمام المجر

أكد المدرب يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم، بأن الفوز على اسكتلندا سيتطلب تكراره أمام المجر في المباراة المقبلة، ضمن منافسات أمم أوروبا 2024.



ومن المقرر أن يلعب المنتخب الألماني أمام نظيره المجري الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.

تصريحات ناجلسمان

تحدث ناجلسمان في تصريحات عقب نهاية مباراة ألمانيا والمجر، فقال: "خلال أول 20 دقيقة كانت مثيرة للإعجاب، وكانت اسكتلندا مثيرة للإعجاب أيضًا، واللقاء كان مركز للغاية حتى النهاية".

وتابع: "اللاعبون يعرفون بالفعل أنها كانت خطوة أولى جيدة للغاية، بالطبع نريد أن تكرارها بخطوة ثانية يوم الأربعاء ضد المجر".

وأضاف ناجلسمان تصريجاته: "اسكتلندا أظهرت الاحترام اللازم لنا وربما أظهرت لنا المزيد بعد أن سجلنا أول هدفين لنا، لقد لعبنا بشكل جيد للغاية في الهدف الأول تحديدًا".

وأشار مدرب ألمانيا إلى أنه لم يكن من السهل التسجيل لأنه كان هناك الكثير من اللاعبين الاسكتلنديين في الطريق، لكن أكد أن الشيء المهم هو تسجيل الكثير من الأهداف.