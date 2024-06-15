يوم عرفة.. درجات الحرارة المتوقعة على صعيد عرفات

مع استمرار توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة في المشاعر المقدسة اليوم السبت الموافق ذو الحجة 1445هـ/ 15 يونيو 2024م، والموافق يوم عرفة أفضل أيام العام.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودي أن يشهد اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة تمتد الى أجزاء من منطقة تبوك.

يوم عرفة.. درجة الحرارة في المشاعر المقدسة

فيما جاءت درجة الحرارة بالمشاعر المقدسة اليوم كالتالي:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 46 والصغرى 32.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 45 والصغرى 33.

درجة الحرارة في عرفات العظمى 47 والصغرى 32.

درجة الحرارة في منى العظمى 46 والصغرى 32.

درجة الحرارة في المزدلفة العظمى 46 والصغرى 31.

درجات الحرارة في عدد من مدن السعودية 15-6-2024

درجة الحرارة في الرياض العظمى 42 والصغرى 28.

درجة الحرارة في جدة العظمى 40 والصغرى 30.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 46 والصغرى 30.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 42 والصغرى 26.

درجة الحرارة في أبها العظمى 28 والصغرى 17.

درجة الحرارة في حائل العظمى 40 والصغرى 25.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 27 والصغرى 18.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 43 والصغرى 28.

درجة الحرارة في جازان العظمى 39 والصغرى 32.

درجة الحرارة في نجران العظمى 40 والصغرى 26.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 43 والصغرى 29.

درجة الحرارة في طريف العظمى 40 والصغرى 24.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 35 والصغرى 25.