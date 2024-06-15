توني كروس يعلق على مواجهة ألمانيا والمجر المقبلة باليورو

استطاع المنتخب الألماني الأول لكرة القدم تحقيق فوزًا كبيرًا على اسكتلندا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في افتتاح بطولة أمم أوروبا "يورو" 2024.



ومن المقرر أن تواجه الماكينات الألمانية منتخب المجر خلال المباراة المقبلة باليورو.

تصريحات توني كروس

علق توني كروس، قائد المنتخب الألماني على مواجهة اسكتلندا، حيث قال: "أظن أننا فعلنا ما رغبنا في القيام به، لقد أردنا أن نبدأ بشكل جيد، فعلنا ذلك".

وتابع: "لم نسمح لـ اسكتلندا أبدًا بدخول المباراة وفزنا عن جدارة واستحقاق".

وأردف: "بالتأكيد، حصلنا على مكافأتنا كوننا بدأنا بشكل جيدة، وهو الأمر الذي يمنحنا الثقة في بداية البطولة".

وأضاف: "بالطبع، لم يكن خصمنا في أفضل حالاته أيضًا، وتم تحديد المباراة بعد البطاقة الحمراء، لعبنا مع الثقة، لكن بالطبع الهدف المبكر يساعد".

وأتم كروس تصريحاته: "يجب علينا الانتقال الآن إلى مباراتنا التالية، ستكون بالتأكيد أكثر صعوبة لأننا نواجه فريقًا يفوق اسكتلندا".

ويستعد المنتخب الألماني لمواجهة قوية أمام المجر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا لهذا الموسم.