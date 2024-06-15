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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كييزا يقود تشكيل إيطاليا المتوقع أمام ألبانيا باليورو

إيطاليا
إيطاليا

يدخل المنتخب الإيطالي مواجهة ألبانيا، في افتتاح مباريات المنتخبان في دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا "يورو" 2024.

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ونجح المنتخب الألماني في افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية بفوزًا كبيرًا على نظيره الاسكتلندي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام ألبانيا

حراسة المرمى: دوناروما
خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، بونجيورنو، باستوني.
خط الوسط: كامبياسو، كريستانتي، جورجينيو، دي ماركو.
خط الهجوم: سكاماكا، كييزا، بيليجريني.
وتقرر إطلاق صافرة موقعة المنتخب الإيطالي أمام نظيره الألباني في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت، والتي يستضيفها ملعب سيجنال إيدونا بارك.
بينما ستم نقل مباريات بطولة اليورو 2024 عبر عدد من الشبكات العالمية، لكن الشبكة القطرية بي إن سبورتس حصلت على حقوق بث المسابقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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