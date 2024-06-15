استهداف 3 منازل في غزة وسقوط شهداء بينهم أطفال

مع مطلع فجر اليوم السبت الموافق يوم عرفة المبارك، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي على منازل مدينة غزة.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت ثلاثة منازل في حيي التفاح والشجاعية بقطاع غزة، والذي اسفر عن استشهاد 14 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها الوحشي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,266 مواطنا، وإصابة 85,102 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض لم يتمكن الوصول لهم حتى الآن.