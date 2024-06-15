إصابة 3 أشخاص فى معركة بين عائلتين بقرية كحك بالفيوم

فرضت اجهزة الأمن بالفيوم كردونًا أمنيًا على قرية كحك بحري التابعة لمركز الشواشنه منذ قليل عقب تجدد الصراعات الثأرية بين عائلتي فضل وجلال الدين ، بسبب خلافات قديمة بعد مصرع فتاة باضرام بجسدها بعد سكب بنزين عليها منذ شهرين، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص من طرفي الواقعة وتحفظت الأجهزة الأمنية على عدد من المتهمين من الجانبين، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنه بورود ببلاغ من غرفة عمليات النجدة بإصابة 3 أشخاص بقرية كحك بحري بدائرة المركز على خلفية وجود صراع ثأري بين عائلتين بالقرية وتجدد الاشتباكات فيما بينهما بأشعال الشماريخ والعصا والشوم .

انتقلت اجهزة الامن وسيارات الإسعاف لمحل الواقعة وتبين حدوث مشاجرة بإشعال الشماريخ والعصا والشوم على اثر تجدد خصومة ثأرية واصابة 3 أشخاص .

تم فرض كردون أمني بالقرية وفض المشاجرة ونقل المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة. التى تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق امس شهد حي الحواتم فى مدينة الفيوم اليوم الجمعه، حادث مأساوي نتيجة نشوب حريق هائل في منزل بسبب ماس كهربائي بالدائرة الكهربائية للمنزل نتج بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما أسفر ذلك عن مصرع عجوز ونجلها ، وتم نقل الجثتين إلى مشرحه مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة بوجود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق في منزل مكون من طابق واحد بحي الحواتم ، والذي أسفر عن وفاة عجوز وتدعى مصريه .م 80 سنة ونجلها محمد .فتحي 49 سة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده المنازل المجاورة، وتم عمل التبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخري، كما نقلت سيارت الإسعاف الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام .

وتبينّ من التحريات الأولية أنّ ماس كهربائى في الدائرة الكهربية بالمنزل تسبب في اشتعال الحريق، ويرجع ذلك بسبب ارتفاع دراجة الحرارة ، ، وعدم وجود أي شبهة جنائية في اشتعال الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.