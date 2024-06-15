تارا عماد تطل بفستان الخيوط في تركيا وسعره يفوق 100 ألف جنيه

خطفت الفنانة الشابة تارا عماد عدسات الصحافة والإعلام بإطلالتها الساحرة، خلال ظهورها في حفل إفتتاح واحد من متاجر دار Cartier للمجوهرات في تركيا.



تارا عماد تتألق بالخيوط في تركيا



وتألقت تارا عماد بإطلالة ساحرة على خطى عارضات الأزياء لتكتسح الساحة منفردة بجمالها الفرعوني الجذاب، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمى لقصة الكب، صمم الفستان من خيوط الكورشية الأوف وايت وحمل توقيع دار أزياء عالمية Magda Butrymووصل سعره 2513 دولار، أي ما يعادل 120 ألف جنيه.



وأكملت إطلالتها بالتزين ببعض المجوهرات الراقية، مثل سلسلة قصيرة بسيطة وأساور في يديها.



يذمر أن آخر أعمال تارا عماد كان مسلسل "جودر" الذي عرض في رمضان 2024، وهو مسلسل مكون من 15 حلقة من وحي حكايات ألف ليلة وليلة، وحمل لفترة هذا الاسم، من إنتاج الشركة المتحدة ومن بطولة النجوم ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

تارا عماد

تارا عماد (11 مايو 1993 -) ممثلة وعارضة أزياء مصرية.

حياتها

ولدت تارا عماد في العاصمة المصرية القاهرة لأب مصري وأم يوغوسلافية من مونتينيغرو. بدأت حياتها المهنية منذ سن مبكر، حيث ظهرت في عدة إعلانات منذ كان عمرها 4 سنوات ثم عملت كعارضة أزياء منذ كان عمرها 14 سنة، ثم شاركت ولها من العمر 17 سنة في مسابقة ملكة جمال العالم للمراهقات والتي أقيمت في البرازيل واستطاعت أن تعود إلى مصر عقب فوزها بلقب ملكة جمال أفريقيا والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم للمراهقات عام 2010. بعد الثانوية العامة إنتسبت إلى كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالإضافة إلى متابعتها لـ«ورشات تمثيل» سواءً مع الفنان أحمد كمال أو أون لاين مع مؤسسات أمريكية. أول أعمالها الفنية كان في مسلسل الجامعة مع مجموعة من الممثلين الشباب وإخراج هاني خليفة عام 2011، وفي عام 2012 شاركت في مسلسل زي الورد من إخراج سعد هنداوي، اما في عام 2014 شاركت في مسلسل صاحب السعادة من بطولة عادل إمام وعدد من الممثلين الكبار واخراج رامي إمام.

