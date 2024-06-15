رامي صبري يتصدر تويتر بدويتو Attraction مع الأوكرانية اتولوبوف

تصدر النجم رامي صبري الترند الأول على موقع التدوينات القصيرة X "تويتر سابقا" بالدويتو الأخير Attraction الذي أطلقه بالتعاون مع الفنانة الأوكرانية اتولوبوف.

الدويتو الأخير هو ريميكس لأغنية Attraction الشهيرة التي حققت مشاهدات عالية عالميا، وأضاف عليها رامي صبري كلمات عربية من تأليف الشاعر تامر حسين.

ويستعد "صبري" خلال الفترة القادمة لإطلاق عدد من المفاجآت لجمهوره بالإضافة إلى إحياء عدد من الحفلات الضخمة داخل وخارج مصر.



وكان النجم رامي صبري أصدر ألبومه الأخير “النهايات أخلاق” خلال الأشهر الماضية وحقق نجاحا كبيرا حيث أطلقه من 12 أغنية وتصدرت مجموعة كبيرة منها التريند ومنها: “بين الحيطان”، “كل سنة”، “مبسوط يا بعد”، “بحكي عليكي”، “النجومية”، “جت سليمة”، “أمان يا قلبي”، “ليك غلاوة عندي”، “حلفتك بالليالي”، و”جامد”.

ومن جانبه عبر رامي صبري، عن سعادته لهذا التعاون مشيرًا إلى أن الفكرة كانت من شركة تكوين التي جمعت بينه وبين ETOLUBOV.



الأغنية الأصلية Attraction حصلت على انتشار كبير في الشرق الأوسط، مما ألهم عددًا كبيرًا من الريلز وتيك توك وإنشاء المحتوى. يتجه الريمكس نحو صوت الـ Deep House/Commercial، مما يمثل تعاونًا دوليًا هامًا يجسر بين منطقتين وثقافتين وأسلوبين موسيقيين مميزين. من المتوقع أن يكون هذا الريمكس نجاحًا عالميًا.



النهايات أخلاق

طرح رامي صبري ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”، والذي ضم11 أغنية “النهايات أخلاق، جامد، النجومية، أمانة ياقلبي، بين الحيطان، مبسوط يابعد، بحكي عليكي، حلفتك بالليالي، جت سليمة، كل سنة، ليك غلاوة عندي"

وكانت آخر ألبومات رامي صبري “معايا هتبدع” الذي ضم 8 أغنيات وتم طرحه تدريجيًا ابتداءً من 3 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023.

وضم الألبوم أغنيات “معايا هتبدع، يمكن خير، لما بيوحشني، احنا في حتة تانية، حبينا، انت الأصل، بتفتكرني، فاكر نفسك هدية”.

وحققت أغنية يمكن خير نجاحًا ساحقًا خلال العام الماضي حيث تجاوزت الـ 100 مليون مشاهدة، وهي من كلمات أحمد علي موسى، ألحان رامي صبري.

وتحدث رامي صبري عن أغنية "بين الحيطان" من ألبومه الأخير وسر نجاحها الكبير بين الجمهور، قائلا: هي أغنية مختلفة في كل حاجة لم تُقدم من قبل، سواء المزيكا أو الكلام، وأنا بغنيها حسيت إني بعمل حاجة جديدة وتليق على كل الحالات التي يعيشها أي شخص سواء وفاة قريب منك أو حبيبتك انفصلت عنك، أنا شخصيا بكيت وأنا بسمعها لتذكري شقيقي الراحل كريم، وهي بتلمس نقطة الفراق، وحتى كنت أريد تصويرها وكأن شخص عزيز عليّ توفى ولكن المخرج قال لي الأغنية كئيبة كفاية، فصورناها فيديو كليب عن انفصال حبيبين.