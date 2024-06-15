إصابة سائق وتباع في حادث إنقلاب سيارة نقل بمقطورة بأخميم

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة نقل بمقطورة على جانب الطريق نتج عنه إصابة قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وإصابة مرافقه بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم يقيمان بمحافظة الجيزة وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة ونقل المصابين لمستشفى سوهاج التعليمي للعلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بوجود حادث إنقلاب سيارة ومصابين بمدخل الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطورة [ محملة] قيادة "محمد . ش . م . س" 35 سنة سائق يقيم بمحافظة الجيزة بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القياده بيد قائدها مما أدي لإنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق .

ونتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومرافقه أحمد ع س س 23 تباع يقيم بمحافظة الجيزة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفي سوهاج التعليمي لتلقي العلاج، وبسؤال قائد السيارة والمصاب قررا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهه الجنائية .

وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج من إلقاء القبض على عامل يبلغ من العمر 36 سنة يقيم بدائرة المركز سبق إتهامه في العديد من القضايا ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 5 قضايا لقيامه بالنصب والأحتيال على 7 أشخاص والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 2 مليون و750 ألف جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة المفروشات وتجهيز العرائس من خلال المحل الخاص بـه مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة أخميم من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" فرع سوهاج يتضمن بلاغ "محمد . ص . ا . ا" 43 سنة سائق وعدد " 6 " آخرين يقيمون دائرة المركز بتضررهم من "أحمد . ح . ا . ا" 36 سنة عامل يقيم دائرة المركز والسابق إتهامه فـي عدد " 11 " قضية ومطلوب التنفيذ عليه فـي عدد " 5 " قضايا لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها [ 2.750.000 ] إثنين مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة المفروشات وتجهيز العرائس من خلال المحل الخاص بـه والمسمى " أبو مازن " الكائن ببندر أخميم مقابل حصولهم علي أرباح شهريه تقدر بـ 5 % من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولي عليها دون رد .

وعقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولي عليها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .