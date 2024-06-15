مؤسس كتلة الحوار: مشهد "مرسي" خلال أدائه اليمين في ميدان التحرير كان كوميديا

قال الدكتور عادل باسل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار: "عندما ذهبت لهيئة الاستثمار في عهد مرسي وجدت أن كل الذين يؤسسون الشركات "إخوان".

وأضاف "عادل" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": مشهد "مرسي" وهو يؤدي اليمين في ميدان التحرير وفتحه "للجاكت" كان كوميديا.

وتابع: "شاركت في العمل لمعارضة الإخوان من خلال الدعوة لوقفات احتجاجية ضد الإخوان، وقبل اعتصام رابعة، كانت القوى الشعبية المدنية تعتصم ضد الإخوان في ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر، وكان في نهاية يونيو 2013، وكان معنا ملحنين وفنانين في هذه الوقفات وكنا نتحرك للمنصة".

كلهم "إخوان"

ونوه إلى أن وجود شيخ الأزهر في لجنة السياسات جاء للإخوان على الطبطاب لأنهم كانوا يخططون لعزل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، كما كانوا يضايقونه في الجامعة وفي المؤسسة.

وأضاف: عندما ذهبت لهيئة الاستثمار في عهد مرسي وجدت أن كل الذين يؤسسون الشركات "إخوان".

وتابع: "مسار الانتهازية ممتد وأن الصعود للهاوية مستمر، وأن هناك تيارا يصعد للهاوية وكان لديه شعار مشاركة لا مغالبة حتي يتمكنوا من كل شىء، وفي هيئة الاستثمار كان كل من يؤسس الشركات إخوان، فكان كل مفاصل الحكم والشركات والاقتصاد من الإخوان، كل شىء سيطر عليه الإخوان، واستحدثت مكاتب لتخليص الأوراق للمشروعات والأراضي للحصول على سمسرة وتخليص قضايا كبيرة لفلول النظام مقابل مبالغ مالية كبيرة".