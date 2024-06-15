السبت 15 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

لطيفة تستعين بالذكاء الاصطناعي لإصدار أغنية «يا ليالي».. فيديو

الفنانة لطيفة
الفنانة لطيفة

تحدثت الفنانة لطيفة عن استعانتها بخاصية الذكاء الاصطناعي في تصوير فيديو كليب أغنية «يا ليالي»، وظهرت بشكل جيّد.

وأضافت لطيفة في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «أنا طول عمري جريئة وأنا بغني مش عشان أخد فلوس أو أتشهر، أنا بحب الغناء ودرسته ومحبش غيره في الحياة بجانب الرياضة والأشياء الخاصة»، مشيرة إلى أن الموسيقى والفن والإبداع واستخدام تقنية جديدة ضمن متعة الحياة.

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وكشفت لطيفة عن التحضير لتصوير عدد من أغاني ألبومها الجديد الذي يضم 10 أغنيات على طريقة الفيديو كليب، باستخدام برامج الـAi، وهي «مفيش ممنوع وبتقول جرحتك و100 كداب ويا ليالي»، بالإضافة إلى أغاني من ألبوم الموسيقار زياد الرحباني.


وفي ذات السياق كشف المخرج وليد نصيف تفاصيل ألبومه مع المطربة لطيفة مؤكدا ان الـ4 أغنيات امتزجوا في عملهم بالذكاء الاصطناعي الأمر الذي ساعد كثيرا على خدمة دمج الصورة مع الصوت وهي فكرة جديدة في الغناء.

وأضاف أن أغنية «جرحتك» كلاسيكية – شرقية، منوها أن صوت لطيفة رائع يحتاج عمل تحفيزي أكثر.

وأوضح المخرج وليد نصيف أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأغاني قليل الاستخدام عالميا، موضحا أن الملابس والواجهات والألوان والحركات امتزجت بـ AI، وكل أغنية احتاجت 5 أيام فقط للإنتهاء.

واستكمل قائلا: العمل الواقعي مكلف أكثر من الذكاء الاصطناعي وأحيانا يكون العكس، والفترة المقبلة هناك أعمال سينمائية ستكون ممزوجة بالذكاء الاصطناعي؛ باعتبارها المستقبل الجديد.

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