ترامب متعاطفا مع بايدن بسبب قضية نجله: لحظة صعبة للغاية بالنسبة للأب

أظهر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب جانبًا حساسًا وتفهمًا للصعوبات العائلية التى يواجهها خصمه السياسى الرئيس الحالى جو بايدن، إذ إنه وسط الجدل المحتدم حول القضية الجنائية التى تلاحق هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي، تحدث ترامب عن تجربته الشخصية مع الإدمان داخل عائلته، معربًا عن فهمه للحظات "صعبة للغاية" يمر بها بايدن كأب.



وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، استرجع ترامب فى مقابلة تلفزيونية مع قناة فوكس نيوز ذكريات مؤلمة من ماضيه العائلي، قائلًا: "أفهم ذلك جيدًا، لأننى واجهته مع أشخاص فى عائلتي، إنه أمر صعب للغاية."

وأشار ترامب صراحة إلى معاناة شقيقه الراحل فريد من إدمان الكحول، الذى توفى عام 1981، مضيفًا: "إنها لحظة صعبة للغاية بالنسبة للأب؛ لحظة صعبة للغاية بالنسبة للأخ أو الأخت؛ وتستمر، ولا تتوقف، سواءً كان ذلك الكحول أو المخدرات أو أى شيء آخر، إنه أمر صعب، لذلك فإنها لحظة صعبة للعائلة".



تعليقات ترامب المتعاطفة جاءت بعد يوم واحد فقط من إدانة هانتر بايدن، البالغ من العمر 53 عامًا، بثلاث تهم جنائية تتعلق بشرائه واستحواذه بشكل غير قانونى على سلاح نارى فى عام 2018.

وادعت النيابة أنه كذب فى الاستمارات عند شراء السلاح الناري، متجاهلًا إدمانه السابق على المخدرات.



استمرت محاكمة هانتر بايدن أسبوعا كاملًا، وركزت بشكل كبير على إدمانه السابق لمخدر "الكوكايين"، وشهد فيها أفراد من عائلته وأصدقاؤه وشركاؤه السابقون.

وأُظهرت تفاصيل مروعة عن كفاحه مع المخدرات والكحول، ما يفسر تعاطف ترامب غير المتوقع.



يواجه هانتر بايدن الآن احتمال الحكم عليه بأقصى عقوبة تصل إلى 25 عامًا فى السجن وغرامات بقيمة 750 ألف دولار، على الرغم من أن المدانين لأول مرة نادرًا ما يتلقون العقوبات القصوى.

وأكد "بايدن" مؤخرًا أنه لن يعفو عن ابنه أو يخفف عقوبته فى حال إدانته.

إلى جانب هذه القضية، يواجه هانتر بايدن أيضًا تهمًا منفصلة فى ولاية كاليفورنيا تتعلق بالتهرب الضريبى وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة، والتى من المتوقع أن تصل إلى محاكمة فى سبتمبر المقبل.



على الرغم من الظروف الصعبة، أظهر "بايدن" دعمًا قويًا لابنه هانتر، إذ إنه قبل النطق بالحكم يوم الاثنين، أجرى زيارة غير مجدولة إلى ولاية ديلاوير لرؤيته، يوم الثلاثاء.

وقال فى بيان رسمي: "مثابرة هانتر فى مواجهة المحن والقوة التى أظهرها فى تعافيه ملهمتان لنا، العديد من العائلات لديها أحباء تغلبوا على الإدمان ويعرفون ما نعنيه".

وأضاف بايدن، مشيرًا إلى حدود دوره كرئيس: "بصفتى رئيسًا، لا أعلق ولن أعلق على القضايا الفيدرالية المعلقة، ولكن كأب، لدى حب لا حدود له لابنى وثقة به واحترام لقوته".