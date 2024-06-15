السبت 15 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

وزير المالية الأسبق يطالب بفرض الضرائب على كل مواطن يستفيد من خدمات الدولة.. فيديو

الدكتور أحمد جلال،
الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية الأسبق، أنه يؤيد فكرة إتاحة المستشفيات للقطاع الخاص ولكن بشروط معينة حتى لا يكون المواطن فريسة لإدارة هذه المستشفيات.

وقال أحمد جلال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" والمذاع على قناة صدى البلد، إنه لابد من تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، عند إتاحة المستشفيات للقطاع الخاص، حتى يحصل المريض على خدمة مميزة وبأسعار معقولة.

txt

ضبط 349 قضية ضرائب في 24 ساعة

txt

ضبط 468 قضية ضرائب في 24 ساعة

وتابع أحمد جلال: هناك مبادرات كثيرة من للحماية الاجتماعية، كما أن مبادرة حياة كريمة قائمة على التمكين، حيث يتم إنشاء بنية تحتية تخدم المواطنين، بالإضافة إلى إنشاء المستشفيات والمدارس التي تعود بالنفع على أهالينا.

وأوضح وزير المالية الأسبق، أن كل مواطن يستفيد من الخدمات التي تقدمها الدولة لابد أن يدفع ضريبة، وما بدر من المحامين حول الفاتورة الإلكترونية أمر غير مقبول، وكل شخص يمتنع عن دفع الضرائب لابد من معاقبته. 

مواد متعلقة

ضبط 428 قضية ضرائب خلال 24 ساعة

خبير الضرائب حاتم اسامة : إصدار استراتيجية ضرائب  جديدة تمتد لستة أعوام خطوة هامة تهدف إلى دعم  الاستثمار فى مصر

ضبط 490 قضية ضرائب في 24 ساعة

ضبط 474 قضية ضرائب في 24 ساعة

ضبط 495 قضية ضرائب في حملة أمنية

الجريدة الورقية