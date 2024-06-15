وزير المالية الأسبق يطالب بفرض الضرائب على كل مواطن يستفيد من خدمات الدولة.. فيديو

أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية الأسبق، أنه يؤيد فكرة إتاحة المستشفيات للقطاع الخاص ولكن بشروط معينة حتى لا يكون المواطن فريسة لإدارة هذه المستشفيات.

وقال أحمد جلال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" والمذاع على قناة صدى البلد، إنه لابد من تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، عند إتاحة المستشفيات للقطاع الخاص، حتى يحصل المريض على خدمة مميزة وبأسعار معقولة.

وتابع أحمد جلال: هناك مبادرات كثيرة من للحماية الاجتماعية، كما أن مبادرة حياة كريمة قائمة على التمكين، حيث يتم إنشاء بنية تحتية تخدم المواطنين، بالإضافة إلى إنشاء المستشفيات والمدارس التي تعود بالنفع على أهالينا.

وأوضح وزير المالية الأسبق، أن كل مواطن يستفيد من الخدمات التي تقدمها الدولة لابد أن يدفع ضريبة، وما بدر من المحامين حول الفاتورة الإلكترونية أمر غير مقبول، وكل شخص يمتنع عن دفع الضرائب لابد من معاقبته.