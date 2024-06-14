الأعراض غير المرئية لسرطان الغدة الدرقية.. طبيبة تكشف أبرزها

قد يكون تورم الرقبة وصعوبة البلع وتغيرات في الصوت من علامات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، وفقا لأخصائية الغدد الصماء أناستازيا فاتيفا.

قد يبدأ سرطان هذه الغدة بدون أعراض ولكنه يصبح واضحًا مع نمو الورم كما أن التعرض للإشعاع في الرأس أو الرقبة أو الصدر، خاصة عند علاج أنواع أخرى من السرطان، يزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.

يساعد التاريخ العائلي والفحوصات المنتظمة مع الطبيب في تشخيص هذا المرض والوقاية منه.

وإن إحدى الطرق المهمة لتشخيص سرطان الغدة الدرقية والوقاية منه هي إجراء فحوصات منتظمة مع الطبيب، وتشرح فاتيفا مسلطةً الضوء في مقابلة مع NEWS.ru على أهمية الموجات فوق الصوتية ونمط الحياة الصحي.

سرطان الغدة الدرقية أحد أكثر أنواع السرطان عدوانية

تقول أنتونينا جوريفا، أخصائية الغدد الصماء خصيصًا لموقع MedicForum: "المرحلة الأولى من سرطان الغدة الدرقية غالبًا ما تكون بدون أعراض أو مع أعراض بسيطة ومع ذلك، قد يلاحظ بعض الأشخاص العلامات التالية التي قد تشير إلى وجود مشاكل في الغدة الدرقية".

تضخم الغدة الدرقية: قد تكون إحدى العلامات المبكرة هي تضخم الغدة الدرقية، والذي قد يكون ملحوظًا أو محسوسًا على شكل سماكة أو عقيدات في الرقبة.

ألم أو انزعاج في الرقبة: يمكن أن يسبب سرطان الغدة الدرقية ضغطًا أو ألمًا في الرقبة، خاصة عند البلع.

تغيرات في الصوت: يمكن أن يؤثر السرطان على العصب الراجع (المتكرر) الذي يتحكم في الحبال الصوتية، مما قد يؤدي إلى تغيرات في الصوت.

صعوبة البلع: يمكن للسرطان أن يضغط على المريء ويجعل البلع صعبًا.

الشعور بوجود كتلة في الحلق: قد يشعر بعض الأشخاص بوجود كتلة في الحلق لا تزول بعد البلع.

تضخم العقد الليمفاوية: يمكن أن يسبب السرطان تضخم العقد الليمفاوية في الرقبة.

ما لا تعرفه عن سرطان الغدة الدرقية

سرطان الغدة الدرقية هو ورم خلايا يبدأ في الغدة الدرقية والغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة تقع في قاعدة العنق، تحت تفاحة آدم مباشرة وتُفرِز الغدة الدرقية هرمونات لتنظيم سرعة القلب، وضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم، والوزن.

وقد لا يتسبب سرطان الغدة الدرقية في ظهور أي أعراض في البداية. ولكن مع نموِّه، يتسبب في ظهور مؤشرات وأعراض، مثل حدوث تورم في العنق وتغيرات في الصوت وصعوبة في البلع.

توجد أنواع عديدة من سرطان الغدة الدرقية. وتنمو معظم الأنواع ببطء، إلا أن بعض الأنواع قد يكون شرسًا للغاية ويمكن التعافي من معظم سرطانات الغدة الدرقية بالعلاج.