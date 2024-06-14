"أضغاث أحلام .. وأكثر" معرض تشكيلي للفنان أحمد جمال عيد بجامعة أبوظبي

افتتحه وزير التعليم العالي الأسبق

أقام الفنان التشكيلي دكتور أحمد جمال عيد ، أستاذ التصميم الجرافيكي المُشارك، معرضًا تشكيليًا جديدا بعنوان : أضغاث أحلام وأكثر، وذلك بقاعة العرض الكبرى بجامعة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وافتتح المعرض الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ورئيس اتحاد الجامعات العربية، والأستاذ الدكتور محمود عبد العاطي، رئيس معامل التأثير العربي، والأستاذ الدكتور غسان عواد رئيس جامعة أبوظبي، والأستاذ الدكتور شكري المراشده رئيس هيئة المديرين بجامعة جدارا، والأستاذ الدكتور حابس حتامله رئيس جامعة جدارا، ونخبة من الوزراء ورؤساء الجامعات والعلماء والفنانين والإعلاميين.

جاء المعرض يضم 25 عمل تشكيلي جرافيكي، وعن فكرة واسم المعرض، يقول الفنان أحمد جمال عيد :

جاءت فكرة المعرض منذ أكثر من 14 عام، عندما استيقظت من النوم منزعجاً على اثر حلم شاهدته أثناء نومي، الأمر الذي جعل صورة الحلم تلازمني أيام عديدة بكل تفاصيلها، حينها فكرت في طريقة تنفيسية للتخلص من سيطرة مشاهد الحلم، عندئذٍ قررت رسم تفاصيل الحلم كاملة، وبعدها شاركت بالعمل الفني في صالون الجنوب الدولي بمصر وحصل العمل على جائزة اقتناء وسط إشادة كبيرة بالفكرة، ظلت الفكرة تراودني من حين لأخر، حتى قررت تحويل صورة الحلم وترجمتها إلى مشاهد مرئية، ولكن هذه المرة تكون أحلام شخوص مختلفة.

وأضاف: فقمت بتصميم استبانة ووزعتها على أكثر من 300 شخص وراعيت الاختلاف والتباين في الثقافة والعمر والجنس، وجاءت الاستبانة بها 145 حلم، اخترت من بينهم 25 فقط وقمت بترجمة بصرية لهم في شكل لوحات فنية ميتافيزيقية.

وعن المعرض يضيف الفنان أحمد عيد ، لاقت الفكرة تفاعلا كبيرا بين الجمهور، كما كتب النقاد عن المعرض العديد من المقالات الفنية في مصر وتونس والمغرب.