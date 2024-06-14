رئيس جامعة العريش يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى

أرسل الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفظه الله ورعاه، وكان نص برقية التهنئة كما يلى: بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن جميع منتسبي جامعة العريش، نتقدم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات لفخامتكم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيا الله عز وجل أن يُعيد هذة المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، ومواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كل المجالات تحت قيادتكم الحكيمة، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم، والأمة الإسلامية، وكل عام وفخامتكم بخير وشعب مصر العظيم في مزيد من الرقي والازدهار.. وتحيا مصر.

كما يتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لأهل سيناء الكرماء، متمنياً لهم عيداً مباركاً يملؤه الخير والبركات، وأن يهنأوا بالأمن والسلام والاستقرار.

كما يبعث أرق وأجمل التهاني والتبريكات لجميع منتسبي جامعة العريش، أساتذة وموظفين وطلاباً، داعياً لهم بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية.