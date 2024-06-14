أيمن الرمادي: اعتراضات لاعبي سيراميكا أمام الزمالك لأسباب واضحة

علق أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا على خسارة فريقه من الزمالك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا.

وكان حكم المباراة قد أشهر بطاقة صفراء في وجه حسام عبدالمجيد بعد إعاقة أحمد القندوسي المنفرد من منتصف الملعب.

وقال الرمادي في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: "ارتكبنا بعض الأخطاء منها الانفعال الزائد، لكن هذا الانفعال أسبابه واضحة، يجب أن يشعر اللاعب بقوة وتأثير القانون لكي يلتزم".

وأضاف: "كان من باب أولى في درجة الحراة الحالية أن يستقطع مراقب المباراة وقتًا لتناول المياه، لكن أنتم لا يهمكم حياة اللاعب".

وأتم: "لم يحدث ذلك في الشوط الأول أو الثاني، من باب أولى أن تراجعوا أنفسكم فيما تفعلون قبل أن تراجعوننا فيما نقول واليوم توجد بعض الحالات لست راضيًا عنها من فريقي، توجد حالة من الأنانية، وكان لا بد من تعاون أكثر في الثلث الهجومي".