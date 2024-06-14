بسبب الغيرة خلصت عليه بإيشارب شقيقته .. القصة الكاملة لمقتل طفل على يد زوجة أبيه في القناطر الخيرية

كشفت التحقيقات بواقعة مقتل طفل في ويبلغ من العمر 7 سنوات والذي لقي مصرعه على يد زوجة أبيه، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أن المتهمة متزوجة من والده منذ فترة صغيرة وأنها كانت شديدة الغيرة من الطفل لشدة حب والده له.

بسبب الغيرة خلصت عليه بإيشارب ..القصة الكاملة لمقتل طفل علي يد زوجة أبيه في القناطر الخيرية



وأشارت التحقيقات إلى أان المتهمة اعترفت أنها خنقته بإيشارب شقيقته حتى تبعد عنها الجريمة، ولكن تم القبض عليها واعترفت بارتكاب الواقعة بعد حملها وخوفها من حب زوجها لنجله المجني عليه.

وقامت المتهمة بتمثيل الجريمة أمام جهات التحقيق والتي أمرت بحبسها والتصريح بدفن جثة الطفل عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية.

وشيع أهالى كفر الشرفا بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة، وسط أحزان الجميع داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذوية بالصبر والسلوان.

خنقته بإيشارب .. حبس المتهمة بخنق وقتل نجل زوجها بالقناطر الخيرية

وفي سياق متصل، قررت جهات التحقيق بالقليوبية ، حبس زوجة أب لقتلها نجل زوجها خنقا 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهليته.

كانت البداية بتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بورود إشارة من مستشفى القناطر العام بحضور أب ومعه نجله جثة هامدة، وبالكشف الطبي والفحص تبين وجود آثار خنق حول رقبة الطفل، وتم حجزه بمشرحة المستشفى.



وكشفت التحريات بقيادة الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية مصرع طفل خنقا لا يتخطى من العمر 7 سنوات، كما تبين قيام زوجة والد المجني عليه بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بين يديها.

وعقب تقنين الإجراءات ،تم ضبط المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن جثة الطفل عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

وفي سياق آخر ، مديرية أمن القليوبية، القبض على سائق وعاطل لقيامهما بالاستيلاء على أحد خطوط نقل المواد البترولية في شبين القناطر لبيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ورود بلاغ من موظف أمن بإحدى شركات المواد البترولية يفيد بواقعة سرقة بأحد خطوط نقل المواد البترولية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل لهما معلومات جنائية، وفي أحد الأكمنة تمكن المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر من القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد بيع المواد البترولية بالسوق السوداء والتربح منها، وأرشدا عن الأدوات المستخدمة في الواقعة وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسنة، تبلغ من العمر 71 عاما داخل مسكنها بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك.