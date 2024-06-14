يورو 2024.. منتخب ألمانيا يتقدم على اسكتلندا في الشوط الأول

نجح منتخب ألمانيا في إنهاء الشوط الأول متقدما على نظيره منتخب اسكتلندا بنتيجة 3 - صفر في المباراة التي تجمع بين المنتخبين حاليا ضمن منافسات يورو 2024.



وأحرز فلوريان فيرتز، هدف منتخب ألمانيا الأول في شباك نظيره منتخب اسكتلندا، في الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء، من تسديدة قوية سكنت على يمين الحارس.

ثم استطاع اللاعب جمال موسيالا، تسجيل هدف منتخب ألمانيا الثاني، في شباك نظيره منتخب اسكتلندا، بالدقيقة التاسعة عشر في المواجهة التي تجمعهما حاليا على ملعب أليانز أرينا، معقل نادى بايرن ميونخ، فى افتتاح منافسات كأس أمم أوروبا يورو 2024.



واختتم أهداف الماكينات الألمانية في الشوط الأول اللاعب هافرتز في الدقيقة الأخيرة من المنعطف الأول.





تشكيل منتخب ألمانيا

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: جوشوا كيميتش – ماكسيميليان ميتيلستاد – جوناثان تاه – أنطونيو روديجر.

في خط الوسط: روبرت أندريش – توني كروس -إلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم كاي هافرتز – فلوريان فيرتز – جمال موسيالا.