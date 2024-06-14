انتشال جثة طفل غرق في ترعة بالمنصورية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من انتشال جثمان طفل غريق بمياه ترعة المنصورية أمام مستشفى الجلدية بنطاق قسم ثان المنصورة، وذلك بعد أن نزل للإستحمام هربا من حرارة الجو وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة.

تفاصيل غرق طفل في ترعة بالمنصورية

تلقى مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بوجود غريق بمياه ترعة المنصورية.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف، وبالفحص تبين غرق الطفل "اشرف محمود السعيد 12 عاما، ومقيم منطقة سندوب بنطاق أول المنصورة، بعد ان نزل للإستحمام هربا من حرارة الجو ونظرا لعدم إجادته السباحة جرفه التيار .

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الطفل من مياه ترعة المنصورية أمام مستشفى الجلدية ، وجري نقل الجثة الي مشرحة مستشفي المنصورة الدولي.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.