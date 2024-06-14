أمرت جهات التحقيق بمدينة نصر بإنتداب المعمل الجنائي لبيان سبب نشوب حريق داخل شقة سكنية بـ مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب نشوب حريق شقة مدينة نصر



وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق العاشر بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية

وتلقت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من غرفة عمليات يفيد بنشوب حريق داخل عقار بجوار وزارة التعليم العالي في الطابق العاشر.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 4 سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة وجرى السيطرة على الحريق، ونتج عن الحريق احتراق محتويات الشقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق



الاستماع لأقوال المصابين في حريق بشقة سكنية بالوراق

تستمع جهات التحقيق بالجيزة ، لأقوال المصابين في حريق اشتعل بشقة سكنية بالوراق، وذكروا أنهم فوجئوا باندلاع النيران، وأثناء محاولتهم الخروج من الشقة، تعرضوا لإصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج.

وأمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب إصابة 10 أشخاص بحروق متفرقة، في حريق اندلع بعقار بشارع الأورمان بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وبيان سبب اشتعال الحريق.

وكشفت التحريات الأمنية أن الحريق نشب في عقار مكون من 6 طوابق بشارع الأورمان في منطقة الوراق، والتهم الطابق الثالث بالكامل، والذي يقطن به مجموعة كبيرة من السكان، ما تسبب في إصابتهم بحروق متفرقة.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغا يفيد باندلاع حريق عقار بشارع الأورمان بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وإصابة 10 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

مديرية أمن القليوبية، القبض على سائق وعاطل لقيامهما بالاستيلاء على أحد خطوط نقل المواد البترولية في شبين القناطر لبيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ورود بلاغ من موظف أمن بإحدى شركات المواد البترولية يفيد بواقعة سرقة بأحد خطوط نقل المواد البترولية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل لهما معلومات جنائية، وفي أحد الأكمنة تمكن المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر من القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد بيع المواد البترولية بالسوق السوداء والتربح منها، وأرشدا عن الأدوات المستخدمة في الواقعة وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسنة، تبلغ من العمر 71 عاما داخل مسكنها بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك.