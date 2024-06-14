علي الحجار عاش "كابوس" في الثمانينات .. ما علاقة سميحة أيوب؟

أثارت تصريحات المطرب الكبير علي الحجار، حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، ما جعله حديث الجميع في الساعات القليلة الماضية.

كشف علي الحجار، لأول مرة خلال تصريحات متلفزة، أزمات نفسية مر بها في بداية نجوميتة، قائلًا:" مريت بأزمة نفسية صعبة أوي سنة 1982 في وقت نجوميتي مع محمد منير ومحمد الحلو وعمر فتحي، وقت لما شريط اعذريني باع 4 مليون نسخة في أول سنة ".

علي الحجار

علي الحجار: اترفدت من 3 نقابات ومر بأزمة نفسية كبيرة

وتابع حديثه، قائلًا:" أنا كنت في أزمة كبيرة واترفدت من 3 نقابات، نقابة المهن التشكيلية ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن الموسيقية، كان فيه أزمة سياسية حصلت لما قرروا ما يعملوش احتفالات عسكرية لأن قبلها كان اغتيال الرئيس السادات فقرروا يعملوا احتفالات أكتوبر بأنهم يعملوها احتفالات فنية وعملوا مسرحية مجنون ليلى إخراج عادل هاشم وكانت الفنانة سميحة أيوب مديرة المسرح القومي".

وأضاف علي الحجار، عملنا بروفات كتير قرب 3 شهور قبل عرض مسرحية مجنون ليلى في احتفالات أكتوبر، وبدأ يحصل صلح مع الدول العربية بعد مقاطعتهم لمصر بعد معاهدة كامب ديفيد، وقرروا اللي يتعزم في الحفلة وزراء الثقافة والإعلام من الدول العربية لتكون بداية صلح فني، والمسرح اتفتح قبل ما أوصل بساعة ونصف رغم إني رايح في الميعاد المظبوط اللي ماضي عليه".

واستكمل "الحجار":" أنا الوحيد اللي كنت من خارج أعضاء ممثلي المسرح القومي، اتفتحت الستارة الساعة 7 لغاية لما قالوا ها هو قيس قد أتى وبعدين اتقفلت الستارة بعدها بثوان وبعدين الفنان محمود عزمي كان مدير المسرح وقتها طلع وقال: ”احنا نعتذر عن استكمال عرض المسرحية لإن بطل العرض علي الحجار ما جاش وفي نصف ساعة نقباء النقابات والوزير بيمضوا رفدي من النقابات الثلاثة ".

وقال علي الحجار، من غير أي تحقيق تم رفدي من النقابات الثلاثة، ولما وصلت مسرح الجمهورية لقيت مجموعة من شباب الجامعات بيقولوا لي امشي يا أستاذ علي ده فيه كارثة جوا وفضيحة لأن كل الوزراء العرب ورئيس وزراء مصر موجود والعرض اتقفل، كنت هطلع بالعربية تاني خدوني على أوضة وقالوا لي إيه الحكاية اتأخرت ليه ده فيه كارثة، خرجت لمدة 27 يوم بيتكتب عليَّ في كل الصحف والمجلات أسوأ كلام في الدنيا وحاولت أقابل الوزير ورؤساء تحرير الجرايد والمجلات محدش عايز يقابلني ولا يسمع مني لحد لما جاء عصام السيد مخرج مسرحية رميو وجوليت، وقال لي فيه رجل صالح بيعرف ربنا وله في الطالع وكل لما يقرأ حاجة مكتوبة عنك بيقول أنا حاسس إنه مظلوم وهو مصر يشوفك وافقت اقابله".

علي الحجار: كنت عايش كابوس

وأضاف خلال حديثه، قائلًا:" قرأت التحصين ورُحت للوزير قعدوني في مكان بوزارة الثقافة في الزمالك، ودخلت للوزير كإني عايش كابوس فضلت ماشي كإن المشوار حاجة اسيلموشن، وقال لي هو إيه اللي حصل بالظبط أنا طول الليل فيه صوت بيصحيني بيقول لي أنت ظالم علي الحجار هاته، وحياة القرآن المجيد، فقلت له الحكاية إني رُحت في الميعاد المحدد ليَّ، قال لي بص يا ابني لو كنت رُحت بدري وعرضتم المسرحية كانت ممكن تنجح وقلت له معرفش المسرحية 3 فصول وما نعرفش حاجة عن الفصل الثالث أصلًا ونص الفصل الثاني ما كناش كملناه وبليغ حمدي قال لهم ما تسلموش أنا ما كملتش الألحان بتاعت مجنون ليلى، فالبتالي ما كانش ينفع تتعرض وعملوا حيلة ضدي".

واختتم علي الحجار، وقال:" وزير الثقافة وقتها قال لي أنا هعمل تحقيق من مستشارين وتجيب ممثلين المسرح القومي كلهم وسميحة أيوب واللي أنت قلته لي ده تقوله رقبتك ولا رقبتهم، قلت له رقبتي طبعًا، مفيش أسبوع عدا إلا والتحقيق اتعمل وخبر براءتي اتعمل في حتة صغيرة بالجرايد".