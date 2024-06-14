انتشال جثمان طالب لقى مصرعه غرقا في إحدى الترع بالدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثمان طالب بالصف الثالث الثانوي، لقى مصرعه غرقا، إثر نزوله للاستحمام فى إحدى الترع بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى شربين تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة شربين، بوصول بلاغ من الأهالى بوجود شاب غريق فى احدى الترع نطاق المركز.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين، لمكان البلاغ وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى التى تمكنت من انتشال جثمان الطالب، وبالفحص تبين مصرع ادم محمد الشناوي، طالب بالصف الثالث الثانوي، مقيم شربين.

تم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى شربين، ووضعه ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.