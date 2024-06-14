الجمعة 14 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

انتشال جثمان طالب لقى مصرعه غرقا في إحدى الترع بالدقهلية

غرق
غرق

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثمان طالب بالصف الثالث الثانوي، لقى مصرعه غرقا، إثر نزوله للاستحمام فى إحدى الترع بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى شربين تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة شربين، بوصول بلاغ من الأهالى بوجود شاب غريق فى احدى الترع نطاق المركز.
انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين، لمكان البلاغ وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهرى التى تمكنت من انتشال جثمان الطالب، وبالفحص تبين مصرع ادم محمد الشناوي، طالب بالصف الثالث الثانوي، مقيم شربين.

تم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى شربين، ووضعه ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

مواد متعلقة

محاكمة عاجلة للأم المتهمة بقتل طفلتها بمشاركة عشيقها

محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب

وزير العدل يمنح 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية الضبط القضائي

وصول أسرة ضحية عصام صاصا لحضور أولى جلسات محاكمته

الداخلية تلقي القبض على خادمة الفنان تامر عبد المنعم بعد سرقته

العدل تفتتح 3 مقار للشهر العقاري في محافظة قنا

حبس سائق وزوجته بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالمطرية

استدرجوه لليلة حمراء.. المشدد 15 عاما للمتهمين بتعذيب عامل حتى الموت
الجريدة الورقية