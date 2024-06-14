3.6 مليار لتر مكعب توزع يوميا على مكة خلال الحج.. مفاجأة عن المصدر (فيديو)

قدم الإعلامي جابر القرموطي حلقة خاصة في برنامج "مانشيت" على قناة سي بي سي من الأراضي المقدسة، حيث تناول الحديث عن الجهود السعودية في رعاية الحجاج وتوفير المياه للمشاعر المقدسة خلال فترة الحج.

وفي الحلقة، قام جابر القرموطي بشرب ماء من زجاجة مياه في الأراضي المقدسة، وأجرى حوارًا مع سلطان بن محمد الراجحي، المتحدث باسم الهيئة السعودية للمياه، الذي أكد أن هذه المياه فريدة من نوعها وغير متوفرة في أي مكان آخر في العالم، حيث تعتبر أول مياه بحر محلاة معبأة وغنية بالمغنيسيوم في العالم.

وأضاف الراجحي أن هذه المياه ليست طبيعية، بل تمت إضافة معدن المغنيسيوم لها لتعزيز فوائدها الصحية، خاصة لمرضى السكري.

ولفت إلى أن القدرة الإنتاجية لتوفير المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تصل إلى 3.6 مليار لتر من المياه يوميًا.

وأكد الراجحي أننا نشهد اليوم تحولًا من ندرة المياه في مكة المكرمة إلى وفرة، ونحن نتمتع برفاهية استخدام المياه في التبريد في المشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن السعودية تضمن توفير المياه على مقربة من جميع الحجاج، وهذا واجب وشرف لخدمة ضيوف الرحمن.