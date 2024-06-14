الجمعة 14 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

3.6 مليار لتر مكعب توزع يوميا على مكة خلال الحج.. مفاجأة عن المصدر (فيديو)

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

قدم الإعلامي جابر القرموطي حلقة خاصة في برنامج "مانشيت" على قناة سي بي سي من الأراضي المقدسة، حيث تناول الحديث عن الجهود السعودية في رعاية الحجاج وتوفير المياه للمشاعر المقدسة خلال فترة الحج.

وفي الحلقة، قام جابر القرموطي بشرب ماء من زجاجة مياه في الأراضي المقدسة، وأجرى حوارًا مع سلطان بن محمد الراجحي، المتحدث باسم الهيئة السعودية للمياه، الذي أكد أن هذه المياه فريدة من نوعها وغير متوفرة في أي مكان آخر في العالم، حيث تعتبر أول مياه بحر محلاة معبأة وغنية بالمغنيسيوم في العالم.

txt

الرئيس السيسي يغادر المدينة المنورة متوجهًا إلى مكة لأداء مناسك الحج (فيديو)

txt

حكم التوكيل في رمي الجمرات في الحج.. الإفتاء توضح

وأضاف الراجحي أن هذه المياه ليست طبيعية، بل تمت إضافة معدن المغنيسيوم لها لتعزيز فوائدها الصحية، خاصة لمرضى السكري. 

ولفت إلى أن القدرة الإنتاجية لتوفير المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة تصل إلى 3.6 مليار لتر من المياه يوميًا.

وأكد الراجحي أننا نشهد اليوم تحولًا من ندرة المياه في مكة المكرمة إلى وفرة، ونحن نتمتع برفاهية استخدام المياه في التبريد في المشاعر المقدسة. 

وأشار إلى أن السعودية تضمن توفير المياه على مقربة من جميع الحجاج، وهذا واجب وشرف لخدمة ضيوف الرحمن.

مواد متعلقة

بالتزامن من موسم الحج.. سعر الريال السعودي بـ نهاية تعاملات اليوم الجمعة

الكشف والعلاج لـ17 ألف و734 حاجًا مصريًا بعيادات بعثة الحج الطبية في مكة والمدينة

يوم التروية.. بدء أولى محطات مناسك فريضة الحج اليوم

أمين الفتوى يوجه نصائح لمن لم يستطع الحج: حجوا من بيوتكم (فيديو)

أغانى الحج فرحة الروحانيات بلغة البسطاء
الجريدة الورقية