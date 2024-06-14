الجمعة 14 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ تكنولوجيا: البنية التحتية في مصر قادرة على مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي

ذكاء اصطناعي
ذكاء اصطناعي

قال الدكتور محمد طاهر الرفاعي، استاذ  التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بجامعة مصر المعلوماتية،  إنه لا يوجد أحد على الكوكب جاهز للذكاء الاصطناعي وقدراته المرعبة، مشددا على أهمية وضرورة وعي المصريين، بتطورات الذكاء الاصطناعي .


وأضاف خلال حواره ببرنامج "العنكبوت" المذاع على قناة "أزهري"، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتطوير البنية التحتية لمواكبة التطورات التكنولوجية، ومصر بفضل بنيتها التحتية قادرة على مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي .

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وأًضح الرفاعي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم المناهج الرئيسية في المناهج الدراسية والجامعات الحكوميةً، وأصبح  مصدر التنمية الحقيقية ويجب أن يكون جزء أساسي في الدراسة الجامعية .

وذكر أن الذكاء الاصطناعي يعتمد على التكنولوجيا، ودراسة تتوسع للبرمجيات الذكية، واستخدمها في المجالات المختلفة، وخاصة في المجال الفني.

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