دبي تعتزم تعيين مسؤولي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية

أمرت دبي جميع الجهات الحكومية بتعيين رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، كجزء من حملة جديدة لتبني التكنولوجيا الجديدة.

تم إطلاق مخطط دبي العالمي للذكاء الاصطناعي يوم الاثنين، وكجزء من المبادرة، سيتم تكليف مسؤولي الذكاء الاصطناعي الحكوميين الجدد بقيادة مشاريع الذكاء الاصطناعي المتخصصة لتعزيز مستويات الأداء.

وتهدف الخطة التي أطلقها ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى المساهمة بمبلغ 100 مليار درهم (27 مليار دولار) في الإمارة.

وسيقوم مركز دبي للذكاء الاصطناعي، التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، بتقييم المرشحين قبل تعيينهم.

ويعكس قرار دبي التوجيه السياسي الصادر في شهر مارس من الحكومة الأمريكية، والذي فوض الوكالات الفيدرالية بتعيين كبار مسؤولي الذكاء الاصطناعي للإشراف على استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة إطلاق حاضنة الذكاء الاصطناعي وWeb3 في دبي، لبناء أكبر مركز لشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في المنطقة. وتهدف هذه المبادرة إلى جذب أفضل المواهب والشركات الناشئة لمساعدة شركات الذكاء الاصطناعي على التأسيس في دبي ومن ثم التوسع عالمياً.

وتتضمن الخطة أيضًا تقديم ترخيص تجاري جديد للذكاء الاصطناعي يهدف إلى زيادة الاستثمارات في هذه التكنولوجيا.

لتزويد الطلاب بالمهارات وتثقيفهم حول الذكاء الاصطناعي والبرمجة، تتضمن الخطة إطلاق أسبوع الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية.

"في السنوات الأخيرة، تسارع تطور الذكاء الاصطناعي، مما أتاح العديد من الفرص للدول والحكومات الماهرة في استخدامه، في حين فرض تحديات أمام أولئك غير القادرين على مواكبة هذا التطور. وقال الشيخ حمدان في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، تويتر سابقًا، إن ذلك يتطلب خطط عمل سريعة ومتكيفة تستجيب للتغيرات السريعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وفي وقت سابق من هذا العام، أنشأت أبو ظبي مجلسًا جديدًا للذكاء الاصطناعي كجزء من الجهود المبذولة لتنظيم التكنولوجيا وخلق فرص البحث.

وسيكون مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة مسؤولاً عن تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بأبحاث الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والاستثمارات والتقنيات المتقدمة في الإمارة.

على الرغم من الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي، كشفت دراسة أجرتها ServiceNow أن المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة ما زالوا حذرين عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، حيث أعرب 77% عن إحجامهم عن التعامل مع العلامات التجارية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأشار ثلث المشاركين إلى الافتقار إلى التخصيص، بينما قال الخمس إنهم لا يثقون في الإجابة التي سيحصلون عليها.

وأظهرت النتائج أيضًا تفضيل التفاعل بين البشر بين المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال أكثر من النصف إنهم يرغبون في رؤية خدمة عملاء تعتمد على الإنسان، لتقليل المسارات الآلية.