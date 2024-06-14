ماذا قالت ويزو عن أبنائها ؟

تحدثت الفنانة ويزو عن أبنائها قائلة: "إسماعيل ابني مش بيحب يتفرج عليا في التليفزيون ومش بينبهر بيا أما يشوفنى، وليه العالم بتاعه الخاص بيه".

وأضافت ويزو أثناء حلولها ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى المذاع على إذاعة 90.90: "أما مسك بنتي فداخلة على سنتين من عمرها، وبتحب تمسك الموبايل كتير جدًا كأنها كبيرة في السن".

حرصت الفنانة ويزو على تذكر كواليس العمل بفيلم اللعب مع العيال بطولة النجم محمد إمام الذي يعرض حاليًا فى السينمات.

وأكدت ويزو قائلة: "ممنوع الأكل في لوكيشن شريف عرفة بس أنا كنت مبسوطة جدًا رغم أنى ما بعرفش أقعد في أي مكان من غير ما أحرك بؤى".

ويزو ومحمد إمام

وأضافت خلال حلولها ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى: "لوكيشن شريف عرفة ممنوع أي حاجة تدخل فيه، وكنت بستأذنه إنى كل يوم أتصور معاه الصبح علشان أوثق إنى كنت في الفيلم ده".

نجح فيلم “اللعب مع العيال” بطولة الفنان محمد إمام فى تحقيق إيرادات بلغت 571 ألفًا و680 جنيهًا، وذلك فى اول أيامه بالسينمات.

وطرح فيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد إمام وباسم سمرة بشكل رسمي، بدور العرض السينمائى، بموسم عيد الأضحى المقبل.

"اللعب مع العيال" التعاون الأول بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة

فيلم"اللعب مع العيال" هو التعاون الأول الذي يجمع بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة، بعد سلسلة النجاحات التي حققها عرفة مع الزعيم عادل إمام والتي بدأت عام 1991 بفيلم" اللعب مع الكبار".

أبطال اللعب مع العيال

والعمل بطولة بيومي فؤاد، باسم سمره، ويزو، والعمل من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت.

اللعب مع العيال

وكان نجح مسلسل كوبرا بطولة النجم محمد عادل إمام ، فى تصدر قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة شاهد الإلكترونية .

أبطال المسلسل

مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، دنيا ماهر، معتز هشام، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.

وكان جمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

اللعب مع العيال

واحتفل الفنان محمد إمام مؤخرًا بإيرادات فيلم “أبو نسب” والتي وصلت إلى 30 مليون جنيه في مصر.

حيث كتب محمد إمام في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: “الحمد لله.. أبو نسب 30 مليون إيرادات في مصر”.

قصة أبو نسب

أحداث العمل في إطار كوميدي حول المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم ومشكلات تواجه الشباب، وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي مليء بالأكشن والمفاجآت، حيث يكتشف محمد إمام خلال ذهابه إلى منزل حبيبته للتقدم لخطبتها، أن والدها شخصا خطيرا، يعيش وسط الأسلحة ويواجه أزمات تهدد حياته ومن حوله.

أبطال أبو نسب

وفيلم أبو نسب بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

اللعب مع العيال

من ناحية أخري، يقدم محمد إمام فى ماراثون رمضان مسلسل "كوبرا" وهي دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، ويشارك فى بطولته مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف SADAF.

اللعب مع العيال

ويعود محمد إمام إلى دراما المقبل بعد غياب عامين اذ قدم آخر أعماله "النمر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته هنا الزاهد محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، إيناس كامل، مؤمن نور، أحمد عبد الله محمود وإخراج شيرين عادل.

النمر

وكانت آخر أعمال محمد إمام في الدراما مسلسل "النمر" الذي عُرض في رمضان 2021 وشارك في بطولته كلا من هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، محمود حافظ، وأخرون، إخراج شيرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب .