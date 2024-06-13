الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق له

وزير الشؤون الإسلامية
وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس جامعة الأزهر

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمقر الوزارة بمشعر منى، يوم أمس الأربعاء السادس من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ، الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق له، المستضاف ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

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وفي مستهل اللقاء، رحّب الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، برئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق له؛ مؤكدًا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- تسخّر كافة إمكانياتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كل سبل الراحة والصحة والأمن، وتنفيذ المشاريع الضخمة للتيسير عليهم، وتوفير كل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام من أجل أن ينعم الجميع بأداء النسك في أجواء تعبدية آمنة.

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