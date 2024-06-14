مجموعة السبع تدعو لشراكة على أساس التساوي مع إفريقيا

أكد زعماء مجموعة السبع، على ضرورة الالتزام مع بلدان القارة الإفريقية بروح الشراكة الاستراتيجية والعادلة.



وورد في مسودة الإعلان الختامي لقمة مجموعة السبع المنعقدة في إقليم بوليا جنوب شرقي إيطاليا، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي):-أنه "بينما تعمل بلدان القارة السمراء على تحقيق التنمية المستدامة والنمو الصناعي لشعوبها، فإننا نعزز جهودنا للاستثمار في البنية التحتية المستدامة، بما في ذلك الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار (GPII)، ونطلق مبادرة الطاقة من أجل النمو في أفريقيا، معاً، إلى جانب العديد من الشركاء الأفارقة".

وأشاد زعماء مجموعة السبع بـ”خطة ماتي لأجل أفريقيا التي أطلقتها إيطاليا.

من جهة أخرى أعرب زعماء مجموعة السبع، عن إدانتهم للإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله وأبدوا العزم على مكافحتهما.

وورد في مسودة الإعلان الختامي للقمة أن "بلداننا تكرر تصميمها على حماية حرية مجتمعاتنا وأمنها، وتعزيز احترام القانون واحترام حقوق الإنسان. لذلك فإن التزامنا يهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب والدعاية الإرهابية، وبشكل خاص عبر الإنترنت".

كما جرت في المسودة، التطرق إلى ذكر نشاط الاتجار بالمهاجرين في إطار مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وفي سياق آخر، جاء في المسودة: "ننتظر دورة الألعاب الأولمبية والدورة المخصصة للمعاقين في باريس، ونحث جميع البلدان على مراعاة الهدنة الأولمبية بشكل فردي وجماعي، على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، المعتمد في 15 نوفمبر 2023، بهدف "بناء عالم سلمي وأفضل من خلال الرياضة والألعاب الأولمبية".