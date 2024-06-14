خنقته بالإيشارب.. تفاصيل مقتل طفل على يد زوجة أبيه

كشفت جهات التحقيق بالقليوبية، تفاصيل واقعة قتل طفل 7 سنوات على يد زوجة والده ، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية.

وقالت التحقيقات أن المتهمة متزوجة من والده منذ فترة صغيرة وأنها كانت شديدة الغيرة من الطفل لشدة حب والده له.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة اعترفت أنها خنقته بإيشارب شقيقته حتى تبعد عنها الجريمة، ولكن تم ضبطها واعترفت بارتكاب الواقعة بعد حملها وخوفها من شدة حب زوجها للمجنى عليه.

وأمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة الطفل هشام على والذى لقى مصرعه على يد زوجة والده في قرية الشرفا بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ، كما أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.



تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بورود إشارة من مستشفى القناطر العام بحضور أب ومعه نجله جثة هامدة، وبالكشف الطبي والفحص تبين وجود آثار خنق حول رقبة الطفل، وتم حجزه بمشرحة المستشفى.



وكشفت التحريات بقيادة الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية مصرع طفل خنقا لا يتخطي من العمر 7 سنوات، كما تبين قيام زوجة والد المجني عليه بخنقه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة بين يديها.



وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب كمال إبراهيم محرم والنقيب مكسيموس ماجد والنقيب عمرو بدر معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن جثة الطفل عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.