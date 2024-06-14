استحضار روح نجوم الثمانينات والتسعينات بعرض 80/90 علي مسرح السامر بالعجوزة

تبدأ فرقة السامر التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا "80/90" وذلك من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك علي مسرح السامر في تمام الساعة 9 مساءا.

يستمر عرض 80/90 لمدة ثلاثة أيام على أن يبدأ العرض مرة أخرى في القناطر يوم 20 يونيو ولمدة ليلة واحدة.

جدير بالذكر أن عرض 80/90 سيستأنف عروضه خلال الإجازة الصيفية بشتى المحافظات الساحلية.

عرض الدراما الإستعراضية الغنائية 80/90 رؤية وإخراج تامر عبد المنعم وبطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية، إستعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفي، ديكور المهندس محمد جابر، ماكياج إسلام عباس، مصمم أزياء رنا عبد المجيد، إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو البسيوني.