اجتماع مشترك بين سيدات الأعمال بالغرف التجارية واتحاد الصناعات

عقدت لجنة سيدات الأعمال باتحاد الصناعات برئاسة رنا جمالي اجتماع مشتركا مع المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة ريم صيام لبحث افاق التعاون المتبادل بين رائدات الأعمال والتنسيق بينهم بما يسهم في تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها المجتمعية.



وبعد كلمتها الترحيبية بعضوات المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية نوهت رنا جمالي عن اهمية عقد مثل تلك اللقاءات بين كيانات صاحبات الأعمال بالمؤسسات المحلية لنقل الخبرات والتجارب الناجحة .

كما اعربت ريم صيام عن سعادتها بعقد هذا اللقاء المشترك ضمن سلسلة من اللقاءات التفاعلية مع ممثلات الغرف التجارية والصناعية بهدف مد جسور التواصل والتعاون وتبادل الآراء والخبرات وبناء الشراكات بين سيدات ورائدات مجتمع الأعمال المحلي بما يسهم في توفير منظومة أعمال ديناميكية والنهوض بدور المرأة في القطاع الخاص وتمكينها لتصبح شريكا في التنمية الاقتصادية.



شارك في الاجتماع رئيسات المجالس الاقتصادية لسيدات الأعمال في عدد من الغرف التجارية المصرية وممثلي الغرف الصناعية، الذين شاركوا وجهات نظرهم وخبراتهم لإثراء المناقشات و تعزيز الشراكات الإستراتيجية والتعاون المستدام والمُثمر بين رائدات الأعمال.



وحضر اللقاء من اتحاد الغرف التجارية:



-جيهان ربيع رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بسوهاج

-دعاء قنديل رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالبحيرة

-إلهام عبد العزيز رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالشرقية

-آمال محمود رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية

-إيثار بدوي رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالبحر الأحمر

-ماجي منير رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالأقصر

-مها الحوشي رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بكفر الشيخ

-ناريمان عبد الفضيل رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالسويس (عبر زووم)

-ناهد وشاحي رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية بقنا (عبر زووم)

شهد الاجتماع الاتفاق على الخطوط العريضة لعقد شراكات و أنشطة مشتركة خلال المرحلة المقبلة بين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالإتحاد العم للغرف التجارية المصرية برئاسة ريم صيام و لجنة سيدات الأعمال بإتحاد الصناعات برئاسة رنا جمالي.

ناقشت لجنة سيدات الأعمال في اتحاد الصناعات مع المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية مجالات التعاون المشترك بما يسهم في تمكين المرأة و تعزيز مشاركتها المجتمعية.

وجرى خلال الاجتماع بحث إقامة العديد من النشاطات الاقتصادية والإنسانية المشتركة في الفترة المقبلة.