أسماء جلال تغرم بمحمد إمام وعمرو يوسف فى العيد

تعيش الفنانة أسماء جلال انتعاشة فنية حيث تشارك فة موسم عيد الأضحى 2024 بفيلمين.

"اللعب مع العيال"، مع النجم محمد إمام، وتجسد دور فتاة بدوية تقع في حبه بعد انتقاله إلى أحد المناطق الصحراوية لتدريس الأطفال.

كما تشارك في فيلم "ولاد رزق 3"، حيث ظهرت خلال أحداث العمل بدور مديرة ملهى، تعيش قصة حب مع عمرو يوسف الذي يقوم بدور ربيع، ويتزوجان خلال الأحداث.

صدرت النجمة أسماء جلال التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد مشاركتها فى العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 3»، الذي أقيم في مركز المنارة للمؤتمرات بمنطقة التجمع الخامس.

أسماء جلال

وحرصت أسماء جلال على التقاط صورًا تذكارية على «السجادة الحمراء»، وظهرت مرتدية فستان سهرة قصير أعلى الركبة باللون الأزرق السماوي.

وحضر العرض الخاص عدد كبير من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة، أبرزهم الفنانة نسرين أمين، الفنانة رزان مغربي، الفنان فراس سعيد، الفنان محمد لطفي، الفنانة حنان يوسف، الفنان أحمد الرافعي، الفنانة إنجي وجدان، المخرج طارق العريان، الفنان شيكو، السيناريست أحمد مراد، المخرج رامي إمام، الفنانة فيدرا.

أسماء جلال

وتعيش الفنانة أسماء جلال حالة من النشاط السينمائى حيث تعمل على تصوير فيلمين جديدين فى الوقت الحالى الأول “شمس الزناتي” مع محمد إمام وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وأحمد عبد الحميد وإخراج عمرو سلامة، والثاني “وفيها إيه يعنى” مع غادة عادل وماجد الكدوانى وميمى جمال وإخراج عمر رشدى.

كما تنتظر أسماء جلال عرض 3 أفلام أخرى هى آل شنب المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة بعد عرضه الأول في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة العام الماضي، والفستان الأبيض الذي تشارك في بطولته مع ياسمين رئيس إضافة إلى فيلم "بضع ساعات" الذي تم الانتهاء من تصويره العام قبل الماضي وتم تأجيله حتى الآن.

أسماء جلال

وتشارك الفنانة أسماء جلال فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 بفيلمين، الأول اللعب مع العيال الذى تقدم فيه البطولة النسائية أمام محمد إمام، وتجسد في أحداثه شخصية فتاة بدوية تتعرف إلى إمام وتقع في حبه.

تنتظر الفنانة أسماء جلال عرض فيلم "اللعب مع العيال" التي تقوم ببطولته النسائية أمام الفنان محمد إمام، وذلك خلال عمل مرتقب بالنسبة لكثيرين، خاصة أنه من تأليف وإخراج شريف عرفة.

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

أبطال الفيلم

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

والفيلم الثاني هو ولاد رزق 3 – القاضية والذى تلعب فيه دور سيدة تدير مكان سهر وتربطها قصة حب مع عمرو يوسف.

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films ،Film.

أسماء جلال

وكانت تصدرت النجمة أسماء جلال، التريند على جوجل، وذلك بعد ظهورها برفقة ويجز فى عيد ميلادها.

حيث نشر مطرب الراب الشهير ويجز صور تجمعهما احتفالا بعيد ميلاد أسماء جلال على أنغام “سنة حلوة يا جميل” وذلك عبر خاصية الاستوري، وهو ما جدد شائعات ارتباطهما مرة أخرى.



من ناحية أخرى، تشارك الفنانة أسماء جلال في فيلم "آل شنب".



تجسد أسماء جلال في الفيلم شخصية "ليلى" التي تعاني من تحكم والدتها (التي تجسدها ليلى علوي) في حياتها ويموت فجأة أحد أفراد العائلة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء.

وكانت شاركت الفنانة أسماء جلال فى فيلم "الفستان الأبيض" من تأليف وإخراج جيلان عوف.

أسماء جلال

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

وكانت حرصت حرصت أسرة فيلم “آل شلبي” على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة أسماء جلال، وذلك فى لوكيشن تصوير الفيلم، حيث تواجد فى التصوير والاحتفال بعيد ميلاد أسماء النجمتان ليلى علوى ولبلبة إضافة إلى الفنان خالد سرحان، وتم إحضار التورتة.



كما انضم لأسرة الفيلم الفنانون أسماء جلال ومحمود البزاوى وحسن مالك.

وش فى وش

من ناحية أخرى، شاركت أسماء جلال مؤخرًا في فيلم "وش في وش" الذى تشارك في بطولته إلى جانب محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، وإخراج وليد الحلفاوي، ويجمع الفيلم بين أسماء جلال ومحمد ممدوح وأمينة خليل بعدما تعاون الثلاثى فى مسلسل "خلى بالك من زيزى" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 الماضى.

أسماء جلال



بضع ساعات فى يوم ما

وتنتظر أسماء جلال عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" خلال الفترة المقبلة، وهو سيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.