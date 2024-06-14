أوقاف الأقصر: حملات نظافة وتعقيم للمساجد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

استعدت مديرية أوقاف الأقصر، برئاسة الشيخ سيد عبد الدايم، وكيل الوزارة، لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ لتهيئة المساجد والساحات للمصلين خلال أدائهم صلاة العيد بالشكل المناسب، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن المديرية شملت غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها؛ لمتابعة الإستعداد لإستقبال عيد الاضحى المبارك، وتكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن الخطة شملت ايضا تحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة عيد الاضحى المبارك، تحديد أسماء واعداد الساحات العامه التى سوف تقام بها صلاة عيد الاضحى المبارك، إضافة إلى التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الأقصر، وذلك إستعداداً لاداء صلاة عيد الاضحى.

وأجرى وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، جولة ميدانية على مساجد مدينة البياضية ومساجد مدينة الأقصر، والتى شملت المرور على مساجد الخلفاء الراشدين بمدينة البياضيه، ومسجد الموقف وزاوية الروضه ومسجد عمر بن الخطاب، بشارع التلفزيون ومسجد الوحشى بشارع المنشيه بمدينة الأقصر.