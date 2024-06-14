أسعار النفط تتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة، اليوم الجمعة، وسط قيام الأسواق بتقييم تأثير بقاء الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول، لكن برنت وغرب تكساس الوسيط يتجهان نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين بعد توقعات قوية للطلب على الخام والوقود.

أسعار النفط

وانخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 42 سنتا أو ما يعادل نسبته نحو 0.5%، ليصل إلى مستوى سعر 82.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش.

وعلى نفس المنوال ايضاً نزلت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى نحو 51 سنتا، أي ما يعادل نسبته 0.7%، ليصل إلى مستوى سعر 78.11 دولار للبرميل.

غير أن الخامين ربحا أكثر من 3% في الأسبوع بما يجعله الأفضل لهما منذ الخامس من أبريل/نيسان، بحسب الاسواق العربية.

منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)

منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط لعام 2024 فضلا عن توقع غولدمان ساكس لطلب أميركي قوي على الوقود هذا الصيف.

وساهم هذا في تعويض خسائر الأسبوع السابق التي جاءت على خلفية اتفاق أوبك وحلفائها، ضمن مجموعة أوبك+، على البدء في إلغاء تخفيضات للإنتاج بعد سبتمبر.

وقال تيم وترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد بأستراليا "يمكن وصف هذا الأسبوع بشكل عام بأنه شهد جهدا لتعافي النفط".

وأضاف "لن أتفاجأ برؤية أسعار النفط تتجه للصعود من هذا المستوى، مع استمرار تزايد التفاؤل بشأن توقعات الطلب. تعتمد الكثير من الأمور على الصورة التي سيكون عليها الطلب في صيف النصف الشمالي".

وتلقت الأسواق دعما إضافيا من تأكيد روسيا الالتزام بتعهداتها الإنتاجية في اتفاق أوبك+، بعد أن قالت إنها تجاوزت حصتها في مايو.

إلا أن الأسعار هبطت بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ثابتة وأرجأ الموعد المتوقع لبدء تخفيضات أسعار الفائدة إلى أواخر ديسمبر/كانون الأول. وعززت تصريحات صادرة عن مسؤولين بالمركزي الأميركي المخاوف من أن النمو الاقتصادي قد يتباطأ ويقلل الطلب على الوقود.