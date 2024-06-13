إنتاج روسيا من النفط يتجاوز حصتها في اتفاق أوبك

قالت وزارة الطاقة الروسية، إن إنتاجها النفطي خلال شهر مايو قد تجاوز حصتها المقررة من قبل مجموعة أوبك وتعهدت بالوفاء بالتزاماتها.

وأضافت الوزارة في بيان لها الخميس، أن قضية فائض الإنتاج سيتم تسويتها في يونيو، والالتزام بمستويات الإنتاج المستهدفة، على أن يتم تعويض فائض الإنتاج خلال الفترة الممتدة حتى سبتمبر 2025.

وبموجب اتفاق أوبك بلغت حصة إنتاج روسيا حوالي 9.1 مليون برميل يوميًا في مايو، بما في ذلك الخفض الطوعي الإضافي الذي تعهد به ثمانية أعضاء في المجموعة التي تضم الدول الرئيسية المنتجة للنفط.

يأتي ذلك بعد اتفاق أعضاء المجموعة في الثاني من يونيو على تمديد خطط خفض إنتاج النفط حتى عام 2025، مع الإلغاء التدريجي للخفض الطوعي الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا، على مدار عام من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025.

أسعار النفط العالمية

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، وسط توقعات المستثمرين نحو احتمال تأجيل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة إلى ديسمبر، في حين أثرت وفرة مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية على السوق أيضا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، بما يعادل 0.5%، إلى 82.23 دولارا للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 78.16 دولارا، وكان الخامان القياسيان ارتفعا نحو 0.8% في الجلسة السابقة.

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