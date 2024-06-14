الجمعة 14/يونيو/2024 - 05:57 م 6/14/2024 5:57:29 PM

في هذه الأيام المباركة يذهب ملايين المسلمين للأراضي المقدسة من كل فج عميق لآداء فريضة الحج، وعندما تأملت هذه الحشود الهائلة، أدهشني قدرة الدولة المضيفة على إستيعاب وتطويع كل الإمكانيات في خدمة حجاج بيت الله الحرام، فلاشك أن إدارة الحشود حاليا علم يٌدرس، ويؤخذ به عند أي حدث أو مناسبة، لكن إدارة الحشود بالحج من قبل المملكة العربية السعودية لابد أن تكون محط إعجاب وإهتمام العالم أجمع، فهي تجربة مختلفة في سماتها وأدواتها وظروفها المحيطة عن أي إدارة حشود في العالم.

إن إدارة الحشود بالحج تبدأ منذ دخولهم الأراضي السعودية، حيث يتم إستقبالهم بالورود والهدايا وتسهيل إجراءات الدخول، وتأمين وسائل النقل، وتغطية كافة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة بالخدمات الأمنية والطبية واللوجستية ومتابعة سير تنقلهم حتى مقرات سكنهم، وتتميز إدارة الحشود بالحج بأنها تتم في ظروف خاصة، وسمات لا شبيه، لها فأعداد الحجيج بالملايين من ثقافات مختلفة، وأعمار وحالات صحية وقدرات بدنية مختلفة، ربما بعضها لا يتوائم مع طبيعة الحج التي تحتاج لجهد كبير، فضلا عن ظروف الطقس والمناخ القاسية .

والمؤكد أن إدارة الحشود في الحج تجربة فريدة ومتميزة وتستحق أن تُدرس وتحتذى، حيث تمثل حجر الزاوية في منظومة الحج، لأنها تسعى إلى سلامة وأمن الحجاج منذ دخولهم إلى المملكة، حتى أدائهم نسكهم ومغادرتهم الأراضي السعودية سالمين.

إن ما نراه في الحج من تجمع ثقافات من كل دول العالم، وما تقوم به المملكة العربية السعودية من خلق تجانس عظيم لهذه الثقافات، هو نتاج ذلك النجاح العظيم في فن إدارة الحشود بالحج، والأمر ليس كما يظن البعض أن ادارة الحشود عملية محدودة بتسيير وتنظيم حركة الحجاج بالحرم وأثناء رمي الجمرات، ولكن هي منظومة عمل متكاملة منذ دخول الحجاج وحتى مغادرتهم، فالدول تفتخر وتعتز بنجاحها في إدارة حشود لحضور معرض أو مؤتمر عالمي، او منافسات بطولة رياضية مثل كأس العالم، وربما لمرة واحدة في تاريخها، فكيف لدولة مثل السعودية تدير هذه الحشود المليونية كل عام في زمان ومكان محدد في أطهر بقاع الأرض.

كل التحيه لخادم الحرمين والأشقاء القائمين على خدمة حجاج بيت الله الحرام من أجل تذليل الصعاب أمامهم، مع أطيب التمنيات للجميع بحج مبرور وذنب مغفور.