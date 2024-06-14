الجمعة 14 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

إسرائيل: إصابة جندي في عملية دهس بالقرب من مفرق رنتيس غرب رام الله بالضفة الغربية

إصابة جندي إسرائيلي
إصابة جندي إسرائيلي

ذكر إعلام إسرائيلي، إصابة جندي في عملية دهس بالقرب من مفرق رنتيس غرب رام الله بالضفة الغربية، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 

txt

إسرائيل: سقوط 3 صواريخ بمناطق مفتوحة في ياعارا بالجليل الأعلى شمال إسرائيل

txt

افيخاي: حزب الله أطلق 16 مسيرة فوق إسرائيل اعترضنا منها 11

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 37266


 

وفي سياق آخر، ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، اليوم الجمعة، 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، اليوم الجمعة، 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى وصول 34 شهيدًا و71 إصابة إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أوضحت أن عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، إذ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 252 على التوالي عدوانها الغاشم على قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

 وقصف مدفعي إسرائيلي عنيف، فجر اليوم الجمعة، على مناطق عدة وسط قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وقصفت قوات الاحتلال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 9 شهداء بينهم أطفال ونساء.

وقصف جيش الاحتلال أيضا منزلا في منطقة النفق بمدينة غزة ما أدى إلى استشهاد 6 شهداء وسط توقعات بارتفاع عدد الشهداء.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر القرارة شمال غرب مدينة خان يونس.

مواد متعلقة

"حزب الله" يبث لقطات من استهدافه مصنع بلاسان للصناعات العسكرية شمال إسرائيل

وجدي زين الدين: أمريكا تعيش حالة شيزوفرينيا تجاه حرب غزة.. ونتنياهو يقود إسرائيل للهاوية
الجريدة الورقية