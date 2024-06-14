إسرائيل: إصابة جندي في عملية دهس بالقرب من مفرق رنتيس غرب رام الله بالضفة الغربية

ذكر إعلام إسرائيلي، إصابة جندي في عملية دهس بالقرب من مفرق رنتيس غرب رام الله بالضفة الغربية، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 37266





وفي سياق آخر، ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، اليوم الجمعة، 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، اليوم الجمعة، 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى وصول 34 شهيدًا و71 إصابة إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أوضحت أن عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، إذ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 252 على التوالي عدوانها الغاشم على قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وقصف مدفعي إسرائيلي عنيف، فجر اليوم الجمعة، على مناطق عدة وسط قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وقصفت قوات الاحتلال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 9 شهداء بينهم أطفال ونساء.

وقصف جيش الاحتلال أيضا منزلا في منطقة النفق بمدينة غزة ما أدى إلى استشهاد 6 شهداء وسط توقعات بارتفاع عدد الشهداء.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر القرارة شمال غرب مدينة خان يونس.