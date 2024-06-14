افيخاي: حزب الله أطلق 16 مسيرة فوق إسرائيل اعترضنا منها 11

أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، أنه خلال الساعات ال-72 الأخيرة أطلق حزب الله 16 قطعة جوية معادية، نحو الأراضي الإسرائيلية، زاعما أن أنظمة الدفاع الجوي والطائرات الحربية، تمكنت من اعتراض 11 قطعة جوية مسيرة معادية بنجاح.

وأضاف افيخاي في بيانه: يعمل سلاح الجو على إحباط مخططات متنوعة كجزء من مهمة الدفاع، وذلك من خلال الطائرات الحربية وأنظمة الدفاع الجوي ومنظومة المراقبة الجوية وسيواصل العمل من أجل حماية حدود إسرائيل على مدار الساعة.

حزب الله قادر على تعطيل ما لا يقل عن 50٪ من القباب الحديدية

أفاد موقع نتسيف نت العبري، بأن حزب الله قادر على تعطيل ما لا يقل عن 50٪ من القباب الحديدية في الشمال بضربة أولية.

وأضاف الموقع ، أن عدد غير قليل من "الإنذارات الكاذبة" تبين أنها إنذارات حقيقية، والكثير من الطائرات المسيّرة دخلت "الأراضي الإسرائيلية" والتي لم يتم اعتراضها.

وأكد موقع نتسيف نت، أنه بشكل لا لبس فيه، لا يوجد هدف في الشمال لا يستطيع حزب الله استهدافه، وبنجاح يزيد عن 50%، المعلومات الاستخبارية التي جمعها حزب الله دقيقة على مستوى منظمة استخبارات غربية متقدمة، مع قدرات مراقبة وجمع معلومات استخبارية دقيقة وتوثيق في الوقت الفعلي.

وقال موقع "والاه" العبري، إنه خلال الـ 72 ساعة الماضية، أطلق حزب الله 16 طائرة مفخخة حسب الجيش الإسرائيلي لكن بقية الإحصائيات مخفية عن الجمهور.