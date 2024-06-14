الإنتاج الحربي تنظم ندوتين توعويتين للعاملين بالشركات والوحدات التابعة حول "الأصول الاجتماعية المنسية"

صرّح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنظيم الندوات التثقيفية للعاملين والعاملات بمختلف الشركات والوحدات التابعة؛ نظمت الإدارة العامة لشئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي عدد (2) ندوة توعوية بعنوان "إحياء الأصول الاجتماعية المنسية"، جاء ذلك بمنشآت قطاع التدريب التابع للوزارة بمنطقتيّ السلام وحلوان.

أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه حضر الندوتين عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مشيراً إلى أنه حاضر بالندوتين الدكتورة/ فاطمة أحمد إبراهيم - الحاصلة على دكتوراة في قضايا المرأة العربية وماجستير إعداد قيادات المرأة العربية إقليمياً ودولياً، والتي تحدثت عن أهمية تربية النشء على القيم الحميدة بما يساهم في تحقيق النمو الشامل لهم (اجتماعياً – نفسياً – جسدياً – عقلياً – دينياً – أخلاقياً) ومساعدتهم على التكيّف والتأقلم مع المجتمع، مشيرةً إلى أهمية التحلي بالسلوك القويم والقيم الحميدة لما لها من دور فاعل في حياة الأفراد وتعزيز شعورهم بالأمان ومساهمتها في إزدهار المجتمع وتقوية الروابط بين أفراده وترسيخ دعائم التماسك الاجتماعي به، لافتةً إلى عدد من أهم القيم والأصول الاجتماعية التي ينبغي تحلي الكبار والنشء بها مثل: (حُسن الإنصات، عدم نشر الأسرار، تجنب الغيبة، خفض الصوت عند الحديث، احترام المواعيد، المبادرة بالمساعدة، احترام خصوصية الآخرين)، مؤكدةً أن التغيير يبدأ من الداخل لذلك لابد أن يسعى الفرد لتغيير نفسه لكي يتغير العالم من حوله.

من جانبها أشارت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي إلى أن تنظيم الندوتين يأتي من منطلق حرص الوزارة لتنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربي في مختلف مجالات المعرفة (اجتماعية – صحية – دينية) تنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنمية قدرات العاملين فكرياً ونشر الوعي الثقافي لهم، لافتةً إلى أنه تم خلال الندوتين تلقي استفسارات العاملين والعاملات المشاركين بالندوتين وتم الرد عليها.



