أزمة مسلسل سفاح التجمع.. ما علاقة حسن الرداد ؟

أثار مسلسل “سفاح التجمع” أزمة كبيرة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية بين المنتج أحمد السبكي، والمنتج أيمن يوسف، حول أحقية كل منهما بإنتاج عمل درامي حول جرائم القتل البشعة التي ارتكبها البلوجر المصري كريم، الشهير بـ “سفاح التجمع”.

يأتى ذلك بعدما نشر المؤلف محمد صلاح العزب، صورة عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أثناء توقيع عقد المسلسل مع المنتج أحمد السبكي، والذي من المتوقع أن يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

سفاح التجمع

لينشر بعدها المنتج أيمن يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لسيناريو المسلسل مرفق معه ختم الرقابة، وقال: "تم التعاقد على مسلسل سفاح التجمع والذي تمت إجازته رقابيًا للمؤلف چوزيف فوزي، وجاري التعاقد مع نجم من نجوم الصف الأول ومخرج كبير للبدء في تصوير المسلسل بعد إجازة عيد الأضحي المبارك للعرض قريبًا على إحدى المنصات العالمية".

وحذر المنتج أيمن يوسف: "إذ تحذر الشركة من استخدام اسم ومحتوى المسلسل من أي طرف آخر وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتم إخطار نقابة المهن السينمائية والرقابة على المصنفات الفنية وكافة الجهات الرسمية بذلك".

سفاح التجمع

القبض على سفاح التجمع

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على "سفاح التجمع"، المتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، نهاية مايو الماضي. وتبين أنه استدرج النساء إلى شقته بأحد التجمعات السكنية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

تعاقد محمد صلاح العزب مع السبكي

من جانبه علق المنتج أحمد السبكي، على أزمة المسلسل فى تصريحات صحفية، بعد إعلان المنتج أيمن يوسف تقديم مسلسل سفاح التجمع، وتقديمه شكوى في نقابة المهن السينمائية.

وقال أحمد السبكي، حسن الرداد بطل المسلسل بشكل رسمي، ومشوفتش إن حد تاني أعلن أنه هيعمل المسلسل، وبنختار حاليًا باقي أبطال المسلسل، عشان نبدأ تصوير قريبًا.

حسن الرداد

وكان كشف المؤلف محمد صلاح العزب، تفاصيل مسلسل سفاح التجمع فى تصريحات صحيفية، قائلًا: بدأت بالفعل التحضير لمسلسل جديد عن قصة سفاح التجمع، وتم ترشيح حسن الرداد لتقديم البطولة، ومن المفترض أن ننهي التفاصيل الكاملة للمشروع خلال الأيام المقبلة.