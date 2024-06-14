بعائد يصل لـ 30%.. اعرف أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي 2024 وأهم مزاياها

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي 2024 وأهم المزايا لهذه الشهادات التي تهم قطاع كبير من المواطنين الراغبين بالاستثمار والحصول على أرباح عبر الشهادات البنكية.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي 2024 وأهم المزايا لهذه الشهادات

وثارت شهادات البنك الأهلي اهتمام العديد من القراء، في ظل التصريحات الأخيرة التي أطلقتها بعض البنوك الحكومية بشأن خفض العوائد على الشهادات.





وتوقع الخبراء المصرفيون أن أي تغيير في العائدات سيتم بعد قرار مرتقب من البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم لمدة سنة

شهادة البنك الأهلي البلاتينية المتناقصة لمدة 3 سنوات

- عائد شهري متغير.

- يمكن الاستثمار لمدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

- العائد يصل إلى 26% في السنة الأولى، و22% في السنة الثانية، و18% في السنة الثالثة.

شهادة البنك الأهلي المتناقصة بنسبة 30%

- تقدم عائدًا يتناقص على مدى 3 سنوات.

- العائد يصل إلى 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.

شهادة البنك الأهلي البلاتينية السنوية

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

- العائد السنوي 27%، يصرف في نهاية فترة الاكتتاب.

شهادة البنك الأهلي البلاتينية ذات العائد المتغير لعام 2024:

- يمكن الاستثمار لمدة 3 سنوات.

- عائد شهري ثابت يبلغ حوالي 21.5%.

شهادة أمان المصريين

- تبدأ الحد الأدنى للشراء من 500 جنيه.

- الحد الأقصى للاستثمار يصل إلى 2500 جنيه.

- يمكن الاستثمار لمدة 3 سنوات بعائد 13%.

لمزيد من الأخبار إضغط هنا