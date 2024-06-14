نقيب الفلاحين بالشرقية: مزارعو جمعية رمسيس الزراعية يعانون من نقص في الأسمدة

قال إبراهيم إسماعيل، نقيب الفلاحين بمحافظة الشرقية، إن الأسمدة الزراعية لها فائدة كبيرة في مساعدة النباتات على النمو، وذلك من خلال توفير المغذيات المناسبة للنباتات والتي تعمل على زيادة الخصوبة، وبالتالي تعمل على زيادة الانتاجية وبجودة مرتفعة.

وأشار نقيب فلاحين الشرقية، إلى أن هناك أزمة حقيقية في قرى ومراكز محافظة الشرقية، خاصة جمعية رمسيس بصان الحجر، الأمر الذي قد يؤثر على انتاجية المحصول في آخر الموسم بالسلب، لافتا إلى أن إعطاء الأرض الزراعية الأسمدة من: «النترات، واليوريا» في أوقاتها ومواعيدها المقررة يؤثر قطعًا وبشكل إيجابي وسريع على المحاصيل الزراعية الصيفية مثل «القطن، الارز» من حيث زيادة الانتاجية وكمياتها وجودتها.

وأكد إسماعيل أنه حتى الآن جمعية رمسيس الزراعية تعاني من نقص حاد في كميات الأسمدة، الأمر الذي يدفع المزارعين الوقوع فريسة لتجار السوداء من النفوس الضعيفة، خاصة وأن سعر شيكارة الكيماوي وصل إلى 800 جنيه، وهو سعر مضاعف لسعر الجمعية الزراعية المحدد بـ 251 جنيه لشكارة اليوريا، و246 جنيه للنترات.

وذكر أن فدان الأرز كان مخصص له 5 شكائر من الأسمدة، وتقلصت الكمية خلال الأعوام الماضية إلى شيكارتين فقط، وهو ما يدفع المزارعين إلى استكمال الـ 3 الباقية من السوق السواد، وأن هذا كان مقبولًا من قبل، أما مع ارتفاع الأسعار لأرقام فلكية أصبح الأمر الآن يسبب خسائر كبيرة لهم مع نهاية الموسم.

ولفت نقيب فلاحين الشرقية، إلى أن مساحة جمعية رمسيس قرابة 1400 فدان، تضم نحو 400 حيازة زراعية، وأن غالبية المزارعين يصرخون من عدم استلام حصصهم ومخصصاتهم من الأسمدة من الجمعية الزراعية، خاصة وأنه كان عليهم بدر الأسمدة في أراضيهم الزراعية من أسبوع مضى، وأن أي تأخير سيتسبب قطعًا بالسلب في جودة المحاصيل وكمياتها.

ومن جانبه، قال المهندس سمير راشد مدير عام المتابعة الميدانية والرقابة بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إن الأسمدة الزراعية متوفرة بالمحافظة في شون البنك وجميع الجمعيات الزراعية بمختلف أنواعها من: «ائتمان، وإصلاح، واستصلاح»، مؤكدًا أن رصيد محافظة الشرقية يبلغ 26 ألف طن من الأسمدة حتى تاريخه، ورصيد جمعية رمسيس يبلغ من اليوريا 4697 شيكارة، ومن النترات 1818 شيكارة، وهي كميات كافية لكل الحيازات بالجمعية حتى الآن.

وأوضح أن التعليمات الواردة لجميع الجمعيات الزراعية، بسرعة صرف الأسمدة للمزارعين حتى ولو لغير الجمعية التابعة لها، بشرط عدم وجود تعديات من قبله على الأرض الزراعية، وعدم وجود زراعات مخالفة له، مشيرا إلى أن المديرية ستعمل على ضخ كميات إضافية لأي جمعية تحتاج إلى أسمدة خلال إجازة العيد.