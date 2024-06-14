سكرتير بنى سويف يناقش الإجراءات الفنية الاحترازية لتقديم خدمات المرافق

عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعًا لمناقشة الإجراءات الفنية والاحترازية لضمان استمرار تقديم خدمات المرافق وعدم تخفيف أحمال الكهرباء خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالمناطق الحيوية ومحطات مياه الشرب والمجازر، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وضمان استقرار الأوضاع المعيشية خلال فترة العيد.

حضر الاجتماع كل من المهندس أحمد قرني رئيس شركة الكهرباء، المهندسة دينا عمر سليمان رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الدكتور أحمد الجبالي وكيل وزارة الطب البيطري، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، وأحمد إبراهيم من الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوحدات المحلية.

وأكد السكرتير العام المساعد، توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بأهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات بشكل فعال وسلس، وضمان تحقيق أقصى درجات الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي طارئ. مؤكدًا أهمية عدم تخفيف أحمال الكهرباء في المناطق الحيوية والتي تشمل محطات مياه الشرب، المجازر، والأماكن التي يتردد عليها المواطنون بكثرة خلال فترة العيد. كما أشار إلى ضرورة التأكد من كفاءة محطات مياه الشرب واستعدادها لتلبية الطلب المتزايد على المياه خلال الأيام القادمة.

ووجه السكرتير العام المساعد، مسئولي شركة المياه بتوفير سيارات مياه شرب في حال حدوث أعطال طارئة في خطوط المياه، وضرورة تشكيل فرق عمل طوارئ جاهزة للتدخل الفوري على مدار الساعة، بحيث تكون هذه الفرق مزودة بكافة المعدات والأدوات اللازمة لإصلاح أي أعطال قد تطرأ، موضحًا أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة طوارئ شاملة تهدف إلى ضمان عدم انقطاع خدمات المياه عن المواطنين.

ونوه السكرتير العام المساعد، إلى أن المحافظة قد اتخذت العديد من التدابير الاستباقية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، بما في ذلك مراجعة وصيانة المحولات الكهربائية، التأكد من جاهزية المولدات الاحتياطية، ومتابعة كفاءة شبكات توزيع المياه، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، وأكد على ضرورة رفع تقارير دورية حول مستوى تنفيذ الخطة واستجابة الأجهزة المعنية لأي طارئ.

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