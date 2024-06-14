كاظم الساهر| تغير طارئ في حفل القاهرة

شهد حفل القيصر كاظم الساهر تغير طارئ قبل ما يقرب من أسبوعين من إقامته في القاهرة، ضمن فعاليات موسم الحفلات الصيفية المقام هناك.

تغيير مكان حفل كاظم الساهر في القاهرة

أعلنت الشركة المنظمة عن نقل مكان الحفل من منطقة هرم سقارة إلى كريد لاند بالقاهرة الجديدة، ولقد تم هذا التغيير لضمان سلاسة العمليات وتوفير تجربة حضور ممتعة للجميع. شكرًا لتفهمكم وتعاونكم.

يعتبر حفل الأهرامات هو عودة منتظرة لحفلات كاظم الساهر في مصر بعد عامين من حفل الأوبرا الذي أقامه على المسرح المكشوف في أغسطس 2022، وشهد حالة من الترحاب الكبير لجمهوره في مصر وحضور كامل العدد.

كان أحيا كاظم الساهر حفله الغنائي في الإمارات، وهو الأول بعد طرح ألبوم “مع الحب”، الذي تم تخصيص جولة غنائية كبرى في عدد من الدول العربية، يضم الألبوم 13 أغنية: “يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا”.

فئات أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في الأهرامات:

بلغت أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر بأسعار تبدأ بـ9 آلاف حتى 23 ألف جنيه، وتم تقسيمة كصفوف، كالآتي:

الفئة الأولى بـقيمة 32.160 جنيه

الفئة الثانية بقيمة 31.200 جنيه



-الفئة الثالثة بقيمة 30.240 جنيه.



الفئة الرابعة 29.280 جنيه.



-الفئة الخامسة 28.320 جنيه.



-الفئة السادسة 27.360 جنيه



الفئة السابعة 26.400 جنيه.



الفئة الثامنة 25،440 جنيه.



الفئة التاسعة 24.480 جنيه.



الفئة العاشرة 23.520 جنيه.



الفئة 11: 22.560 جنيه.



الفئة 12: 21.600 جنيه.



الفئة 13: 20.640 جنيه.



الفئة 14 بـ 19.680 جنيه.



الفئة 15 بـ 18.720 جنيه.



الفئة 16 بـ 17.760 جنيه.



الفئة 17 بـ 16.800 جنيه.



الفئة 18 بـ 15.840 جنيه.



الفئة 19 بـ 14.880 جنيه.

الفئة 20 بـ 13.920 جنيه.



الفئة 21 بـ10.80 جنيه.



الفئة 22 بـ9.120 جنيه.