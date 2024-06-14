ممر شرفي لأستاذ الوراثة في "زراعة عين شمس"

نظم طلاب برنامج التكنولوجية الحيوية الزراعية بكلية الزراعة جامعة عين شمس ممرا شرفيا للدكتورة نجلاء عبيد أستاذ الوراثة ومدير البرامج الجديدة بالكلية تقديرا لدورها وحسن تعاملها مع الطلاب على مدار العام الدراسي.

وأكد طلاب المستوى الرابع ببرنامج التكنولوجية الحيوية الزراعية في ختام امتحانات الفصل الدراسي الثاني أن تكريم الدكتورة نجلاء عبيد يأتي تقديرا لما تقدمه للطلاب من دعم ومساعدة منذ بداية العام الدراسي حتى نهايته وصولاً إلى التخرج من كلية زراعة عين شمس.

وأهدى الطلاب درعًا تكريميًا للدكتورة نجلاء عبيد التي أعربت عن سعادتها بتقدير الطلاب لها بالممر الشرفي والتكريم مؤكدة أنها تعامل كافة الطلاب كأبناء لها، ومن ثم تسعى لتكريس روح الأسرة الواحدة داخل الكلية.