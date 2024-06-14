إصابة شخصين فى حادث تصادم بين سيارتين

أصيب شخصان فى حادث تصادم بين سيارتين بشمال سيناء بقرية النصر في بئر العبد وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللاومة حيال الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شمال سيناء بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بقرية النصر ببئر العبد، تحركت ك على الفور ثلاث سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر التصادم عن إصابة شخصين دون وقوع وفيات، وهم نادر حامد سليم (23 عامًا) من قرية الكرامة، تعرض لإصابات متعددة منها ارتجاج في المخ، وجروح متفرقة بالوجه والجبهة والرأس، وجرح قطعي بالذراع الأيسر بطول 6 سم، وحروق من الدرجة الأولى والثانية في الذراع الأيسر، وشريف رزق عبد الحميد (20 عامًا) من قرية نجيلة، أصيب بجروح قطعية متفرقة في الرأس وكدمات في الجسم.تم نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد لتلقي العلاج اللازم.

وفي سياق منفصل، قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ ‏الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص ‏بالجيزة لقيامه بغسـل حوالى17 مليون جنيه ‏متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار ‏بالأسلحة النارية والذخائر.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات ‏مكبرة لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة النارية ‏ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة ‏لمواجهة ‏أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن ‏القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، ‏وإحكام ‏السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم ‏الفساد بصوره وأشكاله، مما ‏ينعكس إيجابياً على ‏الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياق اخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، ‏المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة في التجمع ‏الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، ‏لإدانتهم ‏باستعراض القوة.‏

وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م ‏وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم ‏كل منهم مبلغ ‏‏1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية ‏والثالثة ‏والرابعة. ‏

كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 ‏سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ‏جنيه عما أسند إليه ‏بتهمة إحراز الجوهر المخدر. ‏

وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف ‏الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة ‏الشرطة لمدة 3 ‏سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح ‏الابيض المضبوط.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، ‏وعضوية المستشارين خالد عبد ‏الغفار النجار، وأيمن ‏بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل ‏النيابة، ‏والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م ‏وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر ‏‏2023 بدائرة قسم ‏البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف ‏واستخدموه ‏قبل المجني عليه سيد ربيع. ‏

وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى ‏المادي به وكان من شأن ذلك الفعل ‏تكدير الأمن العام ‏والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية ‏وذخائر وأسلحة ‏بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على ‏الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).‏

كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين ‏بالذات والواسطة سلاحاً نارياً ‏غير مششخن (2 فرد ‏خرطوش)، وذخائر (3 طلقات). ‏

كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة ‏سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ ‏من الضرورة ‏الشخصية أو المهنية. ‏

وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية: ‏أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين ‏عمداً ‏المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق ‏والمملوكة للمجني عليه ‏سيد ربيع.‏